Una vita anticipazioni: Trini morirà per le complicazioni del parto?

Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domenica 1 marzo 2020? Un nuovo mese inizia all’insegna delle soap di Canale 5 con tanti colpi di scena in arrivo da Acacias 38. Come avrete visto nelle ultime puntate, alla fine è saltato il matrimonio di Samuel e Lucia. La ragazza ha deciso di non giurare amore eterno all’Alday lasciandolo da solo all’altare. Samuel adesso è a un bivio: potrebbe pagare con la sua vita per il debito perchè lo strozzino adesso non ha più intenzione di aspettare. Sta rischiando la vita?

Ad Acacias 38 c’è anche grande preoccupazione per Trini che non sta molto bene proprio quando mancano pochi giorni al parto…Nel frattempo Telmo è sempre più convinto che Ursula non abbia nulla a che fare con la morte di Guillermo e cerca tutte le prove che possano dimostrare la sua innocenza…

Ma vediamo nel dettaglio quello che accadrà nella puntata di Una vita in onda domenica. Ecco per voi le anticipazioni.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMENICA 1 MARZO 2020

Felipe compra due biglietti per andare in Inghilterra da Tano. Celia rifiuta però la proposta sottolineando che deve stare accanto a Trini, la quale ha iniziato ad avvertire dei piccoli malori dovuti al termine della sua gravidanza. Nonostante quello che è successo a Celia, la donna vuole essere vicina alla sua amica.. Felipe accetta di buon grado la decisione di sua moglie: se questo può aiutarla allora si fermeranno in Spagna per stare vicini ai loro amici…

Telmo fa visita ad Ursula in carcere. L’uomo dice così alla perpetua che la sera del delitto c’era un mendicante nei pressi di calle Acacias che potrebbe aver visto qualcosa. Si presenta a calle Acacias il losco Salvador Borras, che sostiene di avere un contratto di procuratore sportivo di Tito. Iñigo consulta Felipe e scopre che l’accordo tra l’uomo e il Lazcano è valido.

Samuel si vede costretto a licenziare Carmen ma prima le fa un dono importante e scrive per lei anche una lettera di raccomandazione. Trini inizia a sentirsi molto male e Ramon non sa che cosa fare…La gravidanza giunta ormai agli ultimi giorni si complica sempre di più…

Dopo una serie di complicazioni, i medici decidono di fare un parto cesareo a Trini, che dà alla luce la piccola Milagros. Pur avendo rinunciato agli abiti talari, Telmo fa sapere a Lucia che devono aspettare prima di rendere pubblico il loro amore, almeno finché Ursula non verrà scagionata dall’accusa di avere ucciso Frate Guillermo. Pressato da Batán, Samuel organizza la fuga da Acacias, ma lo strozzino glielo impedisce e continua a minacciarlo.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda il primo marzo 2020 su Canale 5.