Beautiful anticipazioni: Hope e Flo si incontrano per la prima volta, le certezze vacillano

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani 1 marzo 2020? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano proprio da Los Angeles e ci rivelano quello che sta per accadere in città. Come avrete visto, Zoe si è resa conto che il lavoro fatto da suo padre e il grande inganno che ha ordito ai danni di Hope e Liam, potrebbe essere scoperto se Flo cedesse. Ed è per questo che la giovane non ha dubbi: Flo deve lasciare la città il prima possibile. Flo però a quanto pare non è della stessa idea di Zoe e decide, almeno per il momento, di restare a Los Angeles anche perchè Reese ha già pagato l’affitto per qualche mese e lei preferisce restare…Non può immaginare che sta per incontrare Hope: quando riuscirà Flo a tenere questo segreto?

Lo scopriamo con le ultime news e le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Beautiful di domani.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 1 MARZO 2020

Inizia un nuovo mese per la soap di Canale 5 ma la story line centrale resta sempre la stessa: che cosa ne sarà della piccola Beth, qualcuno prima o poi dirà la verità sulla bambina? Hope e Liam scopriranno che Phoebe la piccola che è stata adottata da Steffy è in realtà la loro adorata Beth?

Katie decide di chiedere a Hope di uscire un po’ insieme per provare a distrarsi. La ragazza accetta e le due vanno insieme nel locale che si chiama Bikini. Proprio lì lavora anche Flo che, vedendo Hope, si rende subito conto della somiglianza con la piccola Beth e capisce che è la madre della bambina.

Le sue certezze vacillano ma che cosa farà, deciderà di parlare oppure no? Non perdete la puntata di Beautiful di domani 1 marzo 2020 che ci aspetta alle 14 su Canale 5.