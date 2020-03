Beautiful anticipazioni: Flo sta per dire tutto a Hope ma Zoe ha un’altra idea

Era davvero facile immagina che Flo, vedendo per la prima volta Hope e comprendendo la grande sofferenza che prova la donna, avrebbe deciso di parlare con lei di quello che è davvero successo alla piccola Beth. Ma lo farà? Lo scopriamo con le anticipazioni e la trama di Beautiful per la puntata di domani 2 marzo 2020. Come avrete visto infatti, Flo ha incontrato per la prima volta la mamma della bambina che lei ha finto essere sua per poi darla in adozione a Steffy, mentendo anche a lei. E’ chiaro che, vedendo che le persone hanno un volto, e stanno soffrendo per i fatti accaduti, anche Flo inizi a rendersi conto di quanto quello che è successo sia grave; ma che cosa farà deciderà realmente di parlare e raccontare tutto a Hope? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo da Los Angeles, eccole per voi.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 2 MARZO 2020

Zoe sapeva che Flo avrebbe potuto cedere e per questo motivo ha invitato la ragazza a lasciare il prima possibile la città ma non immaginava che quel momento sarebbe arrivato così presto e invece…Flo a quanto pare avrebbe voluto dire tutto a Hope, raccontare della piccola Beth, dirle tutto quello che Reese ha fatto in quel maledetto giorno ma non è stato possibile. Zoe infatti ha fermato Flo prima che potesse raccontare a Hope tutto quello che è successo e mettere anche fine alle sue sofferenze…

Nel frattempo Liam e Wyatt stanno parlando di Kelly e Phoebe. A tutti sembra molto strano che le bambine si somiglino realmente…Qualcuno inizierà a rendersi conto che questa somiglianza non è solo una coincidenza ma che c’è qualcosa di più?

Non ci resta che seguire le prossime puntate di Beautiful per non perdere i colpi di scena in arrivo a Los Angeles.