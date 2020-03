Il segreto anticipazioni: fuoco e fiamme a Puente Viejo cambiano tutto, Fernando condannato

Grandi colpi di scena in arrivo nelle prossime puntate de Il segreto, che cosa succederà a Puente Viejo? Lo scopriamo con le ultime news che ci rivelano che le puntate in onda i primi di marzo saranno ricche di cose che non ci aspettiamo. Tutti i nodi stanno per venire al pettine e il piano folle architettato da Fernando Mesia, è ormai stato smascherato. Le anticipazioni per la puntata de Il segreto in onda domani 2 marzo 2020, ci rivelano che Raimundo e Irene, grazie a Francisca, si salveranno ma non sanno ancora che tutti i paesani sono in grave pericolo. Fernando infatti ha progettato sin dall’inizio un piano diabolico con il quale vuole uccidere tutti e sterminare, una volta per sempre, il paese. Ma non finisce qui: Fernando spera ancora che Maria potrà accettare il suo diabolico piano e potrà scappare con lui. Lo farà? Non ci resta che scoprire ogni dettaglio con le anticipazioni e la trama de Il segreto per la puntata di domani 2 marzo 2020, ecco per voi le ultime news.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 2 MARZO 2020

La follia di Fernando si riversa su Maria. Preoccupato per la sparizione della nipote, Raimundo segue le tracce del Mesia al punto da scoprire che il nemico potrebbe essere nei pressi di un antico monastero. Sul posto, Maria riesce a mettersi in piedi ( in realtà Maria sa bene di poter camminare già da tempo) e fa esplodere la bomba progettata da Fernando per liberarsi da Raimundo, Francisca e tutti i suoi nemici e convincerla a lasciare insieme a lui Puente Viejo. Ma Maria non vuole in nessun modo fare quello che Fernando le chiede e arriva il momento di prendere una decisione importante: sarà lei a uccidere Fernando e a mettere fine a tutto questo?

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto di domani 2 marzo 2020.