Beautiful anticipazioni: Flo mina vagante potrebbe dire tutto a Hope ma Zoe ha un piano

Zoe è molto tesa per quello che sta succedendo e non vuole in nessun modo che il segreto di Flo e Reese venga scoperto. Ma perchè si ostina a pensare che quello che ha fatto suo padre merita di essere “protetto”? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani 3 marzo 2020. Come avrete visto infatti, mentre Zoe vuole tenere il massimo riserbo sulla vera identità della piccola Phoebe, Flo, dopo aver incontrato per la prima volta Hope, e aver capito che è lei la vera madre della bambina data in adozione, inizia a pensare che dovrebbe dirle tutto. Proprio per questo motivo Zoe insiste nel dire che se ne dovrebbe andare: lasciando per sempre la città non metterebbe più in pericolo suo padre. Ma Flo non ha intenzione di tornare a Las Vegas e a quanto pare, il segreto del dottore, rischia di essere rivelato. Intanto Liam e Wyatt sono molto colpiti dalla reale somiglianza che c’è tra Kelly e Phoebe e non riescono a spiegarsi come sia possibile…

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 3 MARZO 2020

Hope si è confidata con Katie dicendo che quando ha preso in braccio Beth non ha sentito che fosse sua figlia, è mancato qualcosa…E Flo ha sentito tutta questa conversazione, capendo quindi che Hope è la vera madre di Phoebe, la bambina data in adozione. Probabilmente se non fosse arrivata Zoe, si sarebbe avvicinata a Hope per dirle qualcosa ma adesso non ha più possibilità, almeno per il momento, di parlare e raccontare tutto. Zoe quindi inizia a pensare a un piano e decide che potrebbe dire a Hope chi è la vera madre di Phoebe ma di certo non le dirà che è lei…Forse le presenterà Flo in modo che la ragazza non combini altri guai? Intanto Steffy inizia a ripensare a tutto quello che Hope le ha detto in merito a Liam nell’ultimo periodo…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani 3 marzo 2020 su Canale 5 come sempre alle 13,40.