Il segreto anticipazioni: Fernando Mesia ancora dato per morto ma a Puente Viejo nulla è come sembra

Ancora una volta, come vedrete nella puntata de Il segreto in onda domani 3 marzo 2020, a Puente Viejo si faranno i conti con la notizia della morte di Fernando Mesia. L’uomo si sa, ha più vite dei gatti e il fatto che il suo cadavere non sia stato ritrovato, desta preoccupazione. Ma secondo la Guardia Civile non ci sono dubbi: l’uomo è morto nel corso dell’esplosione del monastero. Francisca parla subito con Garcia Morale e gli dice che è arrivato il momento di capire che Fernando ha fatto tutto questo per manipolarlo, ma l’uomo non ha intenzione di cedere a quelle che sono le richieste fatte dagli abitanti di Puente Viejo. Intanto la storia raccontata da Ester e da sua madre fa acqua da tutte le parti e Don Berengario inizia a rendersi conto che c’è qualcosa che non va!

La ragazza è davvero sua figlia? E’ chiaro a tutti che lei stia cercando i fregare il prete ma anche sua madre, con chi parlata al telefono dei soldi che il prete avrebbe dovuto darle? Lo scopriremo solo nelle prossime puntate de Il segreto ma intanto, ecco le anticipazioni per la puntata di domani 3 marzo 2020.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 3 MARZO 2020

Garcia Morales non riesce a credere che Fernando sia morto e non vuole neppure credere alle accuse che vengono fatte contro di lui per cui è ancora convinto del fatto che il bacino si riempirà.

Fernando Mesia è davvero morto nel monastero? Nessuno riesce a credere che sia così e il fatto che il suo corpo non sia stato trovato, genera molta preoccupazione…

Nonostante le rassicurazioni di Prudencio, Lola decide di non acquistare un terreno familiare, come invece le ha proposto la sorella Ana. Spronato da Francisca, l’usuraio Pablo Armero si fa di nuovo vivo e minaccia Ortega, consapevole del fatto che il ragazzo non godrà più della protezione della Montenegro. Maria è pronta a tornare alla Villa e a scusarsi per quello che è successo e per non aver chiesto aiuto ai suoi familiari ma per Francisca le cose non possono tornare al loro posto…

Cosa succederà adesso, Maria è ancora in pericolo?