Una vita anticipazioni: è stata Celia a causare la morte di Trini?

Trini sembra stare sempre più male ma nei pochi attimi di lucidità non può fare a meno di come Celia sia attaccata a Milagros…Che cosa sta succedendo davvero ad Acacias 38? Il malessere di Trini è davvero causato dallo sforzo per il parto cesareo o c’è dell’altro? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Una vita in onda domani 3 marzo 2020. Come avrete visto Telmo e Lucia sono finalmente sereni ma sanno che non possono ancora vivere pubblicamente la loro relazione. Telmo continua a cercare indizi che dimostrino l’innocenza di Ursula anche se ha scoperto che uno dei pochi testimoni che avrebbe potuto scagionarla è venuto a mancare. Telmo però non sa che proprio ad Acacias 38 potrebbe esserci un’altra testimone. Parliamo di Agustina che forse ha visto persino il vero assassino del frate, si convincerà a parlare? Lo scopriamo con le anticipazioni e la trama della puntata di Una vita di domani, eccole per voi!

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 3 MARZO 2020: TRINI MUORE

Samuel stava cercando di scappare da Acacias 38 ma è stato fermato dal suo strizzino. Ha capito che deve fare quello che lui gli ha ordinato e per questo torna da Felipe per parlare con lui di quello che è successo con Lucia. Deve provare a ottenere qualcosa da questa situazione…Ma Felipe non ha nessuna intenzione di far sposare Lucia con un uomo che lei non ama e non accetta quello che Samuel vuole da lei…Mentre Ursula sta per perdere tutte le speranze di una sua possibile assoluzione, Agustina fa sapere a Fabiana di aver visto il volto dell’assassino di Frate Guillermo. Ramon decide di lasciare Trini in compagnia di Celia per svolgere alcuni impegni di lavoro. La Crespo si sente però minacciata dall’amica e discute con lei sulle cure da dare a Milagros…

Come vedremo nei prossimi episodi di Una vita, Trini purtroppo non ce la farà e perderà la vita. Ma siamo davvero sicuri che sia morta per cause naturali e non ci sia altro dietro?