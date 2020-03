Il segreto anticipazioni: Fernando Mesia è ancora vivo e pronto a vendicarsi per sempre

Clamorosi colpi di scena in arrivo nelle puntate de Il segreto in onda nel mese di marzo 2020, assolutamente da non perdere i prossimi episodi della soap anche perchè, come di certo immaginerete, la vendetta di Fernando Mesia non si è ancora compiuta. Nelle prossime ore molti telespettatori si chiederanno: ma Fernando Mesia è davvero morto? E noi oggi rispondiamo proprio a questa domanda, almeno in parte. Come potrete immaginare le sorprese non mancheranno in quelle che saranno poi le ultime puntate di questa stagione della soap spagnola. Un ciclo che si chiude e quando succede questo, di certo non ci sono liete notizie, anzi. Molto presto vedremo su Canale 5 il gran finale, con il ritorno in scena di Fernando Mesia. Ma intanto concentriamoci sulle anticipazioni e la trama della puntata di domani 4 marzo 2020.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 4 MARZO 2020

Come avrete visto Maria alla fine so è salvata e anche evitato che una bomba potesse distruggere per sempre la vita delle persone che lei ama. Tutto questo però non cambia i sentimenti che Francisca prova per lei: l’atteggiamento che Maria ha avuto negli ultimi mesi ha messo in pericolo lei ma anche tutte le persone che avrebbero solo voluto proteggerla. Maria si scusa con tutti i suoi familiari ma pensa di aver fatto la cosa migliore, anche se all’inizio, chiaramente, ha sbagliato a fidarsi di Fernando e ad andare a vivere con lui. Con i se e con i ma però non si va da nessuna parte, ed è tempo di pensare al presente.

Matias invece è molto felice di come sta Maria, anche perchè la ragazza sembra poter camminare senza nessun aiuto. Il giovane quindi la informa su tutto quello che è successo e sulle ultime notizie riguardanti la diga e il bacino. Garcia Morales non si ferma…

Alla fine Prudencio decide di accettare le proposte fatte dallo strozzino e si prepara a sposare Lola, pensa che solo in questo modo la ragazza sarà al sicuro. Don Anselmo annuncia ai due ragazzi che si può fissare una data per le nozze.

Tutto questo e molto altro nella puntata di domani 4 marzo 2020.