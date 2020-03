Una vita anticipazioni: il doloroso addio di Ramon a Trini, Celia ambigua

Ramon è felice del fatto che vicino a sua moglie ci sia Celia che si sta prendendo cura della piccola ma le cose sono molto complicate per Trini…Che cosa succederà ad Acacias 38? Lo scopriamo con le ultime notizie che ci rivelano proprio la trama della puntata di Una vita in onda domani 4 marzo 2020. Avrete visto che Samuel ha cercato in tutti i modi, ancora una volta, di avvicinarsi a Lucia, implorando Felipe di comprendere che questo matrimonio si deve fare, che lui ama la ragazza e che farà tutto quello che serve per essere un buon marito. Ma Felipe, senza troppi indugi, si è schierato dalla parte di Lucia. Nel frattempo lei e Telmo hanno deciso che almeno per il momento manterranno segreta la loro relazione ma che non appena sarà possibile, vivranno alla luce del sole questo amore, anche perchè non stanno facendo nulla di male.

Cosa accadrà dunque nella puntata di domani? Lo scopriamo con le ultime news e le anticipazioni di Una vita, eccole per voi!

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 4 MARZO 2020

Telmo e Fabiana sono convinti di poter aiutare Ursula per dimostrare la sua innocenza e per questo vanno in carcere da lei anche per fare il punto della situazione e mettere insieme i pezzi…Ed effettivamente ci sarebbe una persona che ha visto quello che è successo la notte in cui il frate è stato ucciso, si tratta di Agustina che però rischia molto…Telmo e Lucia si vedono e decidono di aspettare ancora prima di ufficializzare la loro relazione, questo non sarebbe il momento giusto. Ma proprio mentre i due sono insieme arriva Samuel che inizia a minacciare entrambi. Quello che però l’Alday ancora non sa è che Telmo non è più un sacerdote, per cui se anche lui e Lucia stessero insieme, non ci sarebbe nessuno scandalo…Samuel si sfoga con Liberto e gli racconta quello che sta succedendo tra Lucia e Telmo ma il suo amico gli fa notare che queste situazioni non si risolvono di certo con la rabbia. Liberto neppure immagina però quello che potrebbe succedere a Samuel, qualora non trovasse tutti i soldi che deve restituire al suo strozzino…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 4 marzo 2020.