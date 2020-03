Una vita anticipazioni: Celia ha dato le medicine a Trini o ne ha causato la morte? Il dubbio

Cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani 5 marzo 2020? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano da Acacias 38 e che ci rivelano proprio Agustina non ha parlato con nessuno dell’aggressione che ha subito ma Fabiana si è resa conto che probabilmente la domestica sta nascondendo qualcosa, ne aveva già parlato anche con Telmo. Ma Agustina ha paura e difficilmente dirà quello che è accaduto la sera in cui il frate è stato ucciso…Telmo e Lucia intanto decidono di vedersi di nascosto ma l’ex sacerdote non gradisce in nessun modo le minacce di Samuel e decide di far sentire la sua voce; non può più tollerare che l’uomo faccia del male a Lucia.

Trini sta per avere una crisi respiratoria che cambierà tutto…

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 5 MARZO 2020

Fabiana continua a fare pressione su Agustina cercando di farle capire che una persona innocente non può e non deve pagare per un reato che non ha commesso. Ma la donna ha davvero molta paura dopo le minacce che ha ricevuto.

Samuel, dopo le umiliazioni subite, decide di provare a giocarsi una nuova carta e si rivolge al priore Espineira ben sapendo che anche lui mira ai soldi di Lucia. Forse insieme potranno trovare un modo per averli?

Mentre la piccola Milagros continua a piangere, Celia prova a cantarle una ninna nanna da lontano. Poi però quando entra nella stanza di Trini vede che la sua amica sta male. Temporeggia nel darle il farmaco che dovrebbe salvarla dalle crisi respiratorie che ha…La scena cambia e non vediamo quello che è successo davvero ma la sensazione è che Celia non abbia aiutato la sua amica. Quando Ramon rientra in casa non trova nessuno ad accoglierlo. Infatti Trini giace nel suo letto ormai senza vita mentre Celia, in lacrime, consola la bambina che non smette di piangere. Il dubbio quindi resta: Celia ha dato o non ha dato la medicina a Trini che le avrebbe potuto salvare la vita? E che cosa voleva ottenere con questo gesto, spera di poter avere la bambina che Trini qualche ora prima ha messo al mondo?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 5 marzo 2020 su Canale 5.