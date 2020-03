Il segreto anticipazioni: Lola e Prudencio riusciranno a sposarsi? Un fantasma minaccia Puente Viejo

Cosa succederà nelle prossime puntate de Il segreto? Lo scopriamo con le ultime news e le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani 6 marzo 2020. Fervono, come avrete visto, i preparativi per il matrimonio di Lola e Prudencio. I due ragazzi non hanno idea di quello che succederà a Puente Viejo ma sono certi di una cosa: si vogliono sposare. La situazione però al momento, anche se loro non se ne rendono conto è ancora molto complicata e, come se non bastasse, nessuno tiene in considerazione un altro pericolo che sta per arrivare. Fernando Mesia non è morto e presto tornerà a vendicarsi di tutti. Ma come ? Ve ne parleremo nelle anticipazioni degli episodi de Il segreto in onda nel mese di marzo 2020 su Canale 5.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 6 MARZO 2020

Gracia ha nostalgia per il suo passato da ballerina ma l’arrivo di sua cugina porta anche freschezza in paese e, nonostante le preoccupazioni, alla fine si pensa a organizzare una festa con ballerine di flamenco…

Nel frattempo Maria torna a casa dopo aver lasciato l’ospedale ed è pronta a ricominciare a vivere alla Villa. Matias sembra essere il più felice di aver di nuovo finalmente sua sorella così vicina, senza la presenza di Fernando Mesia…Lola e Prudencio hanno una data per il matrimonio e continuano a organizzarsi: ma siamo sicuri che alla fine i due ragazzi si sposeranno? Nessuno si immagina al momento, che Fernando Mesia non è morto e che presto potrebbe tornare a compiere la sua vendetta, quella che per mesi ha organizzato…

Tutto questo e molto altro nelle prossime puntate de Il segreto. Da non perdere gli episodi in onda in queste settimane perchè chiuderanno una stagione storica per la soap spagnola che presto inizierà poi un ciclo diverso con nuovi attori e nuove storie da raccontare.