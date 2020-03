Una vita anticipazioni: Trini è morta per colpa di Celia? Nessuno sospetta nulla

E’ successo qualcosa che nessuno si immaginava ad Acacias 38. Nelle ultime puntate vi abbiamo raccontato del parto difficile di Trini, di come le sue condizioni di salute fossero peggiorate con il passare del tempo. E poi la notizia che ha lasciato tutti di stucco: la morte della moglie di Ramon. Le anticipazioni della puntata di Una vita in onda domani 6 marzo 2020, ci rivelano che l’uomo, completamente distrutto per quello che è successo, darà il suo ultimo straziante addio a sua moglie. Quello che però al momento Ramon ignora è che forse, Celia non ha fatto tutto quello che avrebbe dovuto fare per salvare la sua amica. Come avrete visto infatti negli ultimi episodi, Celia era nella stessa stanza di Trini ma non le ha dato in tempo la medicina che avrebbe potuto salvarle la vita. Che cosa è successo davvero in quella stanza? C’è stato il tempo di dare il farmaco alla donna oppure no? Celia ha questo peso sulla coscienza? E perchè lo avrebbe fatto, per vendicarsi di Trini visto che a causa sua aveva abortito? L’obiettivo di Celia è quello di prendersi la bambina di Trini e Ramon e di crescerla come se fosse sua figlia?

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 6 MARZO 2020

Ramon è completamente distrutto dal dolore dopo la morte di Trini. Ringrazia tutte le persone che gli sono state vicine ma vuole restare da sol perchè si rende conto che senza di lei nulla sarà più come prima.

Celia sembra essere molto provata da tutto quello che è successo e Felipe prova a starle vicino senza però capire quello che in realtà è successo realmente. L’uomo cerca di farle capire che lei ha fatto tutto il possibile per Trini dopo la nascita della piccola Milagros ma Celia la pensa in modo diverso, forse perchè sa quello che è davvero successo nella stanza da letto di Trini prima che lei morisse…La donna però si lascia scappare anche quello che pensa: Lolita non potrà essere una buona madre, non potrà prendere il posto di Trini, la piccola Milagros dovrebbe stare con lei…

E’ questo il motivo che ha spinto Celia a un gesto che nessuno si aspetterebbe? Antonito e Lolita provano comunque a prendersi cura della bambina mentre Ramon è sotto choc per quanto successo. Anche Leonor, che è stata sempre legata a Trini, è sconvolta per la sua morte…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 6 marzo 2020 su Canale 5.