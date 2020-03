Beautiful anticipazioni: le bugie di Flo stupiscono Wyatt che adesso dubita di lei

Cosa succederà nelle puntate di Beautiful in onda nel mese di febbraio 2020 su Canale 5? Lo scopriamo con le ultime news e le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani 7 marzo 2020. In onda anche al sabato con una nuova puntata da non perdere della soap. Zoe aveva proprio ragione quando pensava che Flo dovesse lasciare la città. Quello che non si aspettava è che la ragazza ha un passato che torna alla ribalta, e in quel passato era la fidanzata di Wyatt…Chi lo avrebbe mai detto! Nelle ultime ore Flo ha incontrato Hope, scoprendo che è la vera madre della piccola Phoebe, oggi data in adozione a Steffy ( mentre Hope e Liam pensano che sia morta) e ha rivisto anche il suo ex. Tra l’altro ha subito capito di provare qualcosa di molto speciale per Wyatt e pare che tra i due ci sia ancora un grande feeling. Ma nella vita del giovane Spencer adesso c’è Sally…Intrecci pericolosi e bugie che stanno per essere smascherate…

Vediamo che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani 7 marzo 2020 su Canale 5 alle 13,40.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 7 MARZO 2020

Nell’incontro che Flo e Wyatt hanno avuto, lei ha parlato con il suo ex delal sua vita, di quello che ha fatto in questi anni. Il feeling di una volta ha portato entrambi a baciarsi ed è per questo che Wyatt resta molto stupito dalla rivelazione che invece poi viene fatta su Flo. Parlando con Hope infatti il giovane scopre che Flo sarebbe la madre di Phoebe che è stata poi data in adozione a Steffy. Il giovane Spencer ha anche incontrato la bambina in questi giorni e gli risulta molto strano credere che sia la figlia di Flo. Perchè la sua ex gli ha mentito dicendo che non ha figli? Non voleva che si sapesse che ha dato in adozione sua figlia? Piccole cose che iniziano a non tornare e che potrebbero presto portare Flo a confessare tutto…Succederà?

Per il momento è ancora presto…

Wyatt non aveva ancora detto nulla a Sally della relazione che aveva avuto con Flo quando erano molto giovani ma la ragazza scopre tutto…

Ne vedremo davvero delle belle nelle prossime puntate di Beautiful, assolutamente da non perdere.