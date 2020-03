Il segreto anticipazioni: la strana epidemia che uccide gli animali e piante un messaggio di Fernando Mesia per Puente Viejo

Cosa succederà nella puntata de Il segreto in onda domenica 8 marzo 2020? Puntata da non perdere nella giornata della festa della donna per i fans della soap spagnola. Cosa vedremo? Negli ultimi episodi si è molto parlato della presunta morte di Fernando Mesia ma come saprete, a Puente Viejo nulla è come sembra per cui è facile pensare che l’uomo sia ancora vivo. Ma è davvero così e che cosa farà? Sembra essere chiaro che il Mesia stia agendo nel buio per arrivare poi a compiere la sua vendetta. Cosa vuole ottenere? Lo scopriamo con le anticipazioni e la trama della prossima puntata. Vi ricordiamo che alla domenica si va in onda alle 16,30 per poi dare la linea a una nuova puntata di Domenica Live!

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMENICA 8 MARZO 2020

Severo e Carmelo non hanno ancora le prove per dimostrare che Garcia Morales fosse d’accordo con il Mesia ma la sua insistenza nel voler trovare a tutti i costi il cadavere dell’uomo, porta entrambi a credere che ci sia qualcosa di ancora non detto che devono necessariamente scoprire.

Lola decide di fidarsi di Prudencio ed è felice per il matrimonio che presto potrà essere celebrato. Non sa però che il giovane non è stato del tutto sincero con lei sulle richieste fatte dallo strozzino..

A Puente Viejo sta succedendo qualcosa di molto strano. Mauricio si è reso conto che i cavalli della fattoria sono morti tutti. Sembra che a Puente Viejo ci sia una strana epidemia che colpisce gli animali…

Mentre Irene e Maria sono insieme alla Villa e parlano di tutto quello che è successo, Meliton arriva da Francisca con pessime notizie. Sta succedendo qualcosa di molto strano in paese, anche gli animali sembrano morire e le piante anche…Un vero e proprio giallo che nessuno al momento riesce a spiegarsi…Sembra che improvvisamente sia arrivato qualcosa di oscuro in paese che sta distruggendo tutto. E’ ormai evidente che c’è qualcuno che agisce nell’ombra, e chi se non Fernando Mesia?

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto di domenica 8 marzo 2020.