Il segreto torna al sabato: Fernando Mesia è ancora vivo, Maria lo fermerà?

Cambia la programmazione di Mediaset per il sabato. Andrà in onda anche domani una nuova puntata di Amici 19 con una sorta di best di quello che è successo nel serale e con le reazioni post puntata. Ma la puntata di Amici 19 in onda domani pomeriggio sarà più breve del solito ed è per questo che a seguire vedremo anche una nuova puntata de Il segreto ( formato più che ridotto visto che durerà una ventina di minuti, non di pi). Ma vediamo quello che succederà nella puntata de Il segreto in onda sabato 7 marzo 2020 e poi nella puntata di domenica 8 marzo 2020 quando potremmo trovarci di fronte, ancora una volta, Fernando Mesia che a quanto pare ha più vite di un gatto…

IL SEGRETO IN ONDA ANCHE AL SABATO: LA TRAMA DEL 7 MARZO 2020

Severo e Carmelo non hanno ancora le prove per dimostrare che Garcia Morales fosse d’accordo con il Mesia ma la sua insistenza nel voler trovare a tutti i costi il cadavere dell’uomo, porta entrambi a credere che ci sia qualcosa di ancora non detto che devono necessariamente scoprire.

Lola decide di fidarsi di Prudencio ed è felice per il matrimonio che presto potrà essere celebrato. Non sa però che il giovane non è stato del tutto sincero con lei sulle richieste fatte dallo strozzino..

A Puente Viejo sta succedendo qualcosa di molto strano. Mauricio si è reso conto che i cavalli della fattoria sono morti tutti. Sembra che a Puente Viejo ci sia una strana epidemia che colpisce gli animali…

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DELL’8 MARZO 2020

Mentre Irene e Maria sono insieme alla Villa e parlano di tutto quello che è successo, Meliton arriva da Francisca con pessime notizie. Sta succedendo qualcosa di molto strano in paese, anche gli animali sembrano morire e le piante anche…Un vero e proprio giallo che nessuno al momento riesce a spiegarsi…Sembra che improvvisamente sia arrivato qualcosa di oscuro in paese che sta distruggendo tutto. E’ ormai evidente che c’è qualcuno che agisce nell’ombra, e chi se non Fernando Mesia?

Come avrete visto dal promo in onda proprio in questi minuti su Canale 5, Fernando è vivo e tornerà a minacciare Maria. La Castaneda ha in mano una pistola, che cosa farà la utilizzerà per difendersi?

Tutto questo e molto altro nelle puntate de Il segreto in onda questo fine settimana. Puntate da non perdere! Domani la soap spagnola ci aspetta dalle 15,30 circa alle 16,05.