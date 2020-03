Una vita anticipazioni: Telmo e Lucia rischiano insieme, Celia si prende la piccola Milagros

Tornano le nostre anticipazioni di Una vita: che cosa succederà nella puntata in onda domenica 8 marzo 2020? Celia ha davvero fatto in modo che Trini morisse senza prendere il farmaco al momento giusto? Lo ha fatto per potersi prendere la piccola Milagros? Qualcuno scoprirà quello che è successo davvero? Lucia e Telmo ancora pericolosamente vicini cercano insieme di capire che cosa è successo davvero la notte in cui il frate è stato ucciso mentre Samuel deve fare i conti con tutti i debiti che ha accumulato nell’ultimo periodo.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMENICA 8 MARZO 2020

Lucia si confida con Dona Susana e le dice che Celia non sta vivendo bene quello che è successo a Trini, ed è molto preoccupata per la bambina, per la quale vorrebbe fare qualcosa…Nessuno immagina al momento quello che è davvero successo nella stanza in cui Trini, stava morendo mentre Celia aveva in mano le medicine che avrebbero potuto salvarle la vita…Lucia intanto sta anche aiutando Telmo a capire se Agustina sa davvero quello che è successo la notte in cui Fra Giullermo è stato ucciso. Samuel continua ad avere il fiato sul collo: deve ridare tutti i soldi che ha avuto in prestito.

Lolita cerca di fare il possibile per la piccola Milagros ma sembra essere in difficoltà e ne parla con le altre signore di Acacias 38. Ramon è molto provato e non riesce ad andare avanti dopo la morte di Trini.

Celia sembra essere ossessionata dalla piccola, passando davanti casa la sente piangere e vorrebbe entrare ma Felipe non le permette di intromettersi nella vita dei vicini…Intanto Telmo decide di spiegare a Felipe che prova qualcosa per Lucia e che a breve vorrebbe ufficializzare le cose. Felipe non ha intenzione di ostacolare questo amore…

Ramon non riesce a sopportare i pianti della piccola Milagros poiché ancora scosso dalla morte improvvisa di Trini. Celia decide quindi di portare la neonata a casa sua. Agustina indica Filo, uno scagnozzo di Jimeno, come l’assassino di Frate Guillermo. Telmo vuole aiutare Mendez ad andare avanti con l’investigazione.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domenica 8 marzo 2020 su Canale 5.