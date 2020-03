Beautiful anticipazioni: la verità su Beth si allontana mentre Steffy si riavvicina a Liam

Pronti per scoprire che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani 8 marzo 2020? Cosa accadrà nell’episodio in onda nel giorno della festa della donna che ci aspetta come sempre alla domenica intorno alle 14? Lo scopriamo con le nostre anticipazioni: la verità sulla piccola Beth arriverà presto alla luce? Flo, dopo aver capito che il suo ex fidanzato è lo zio di quella bambina, si renderà conto che è arrivato il momento di parlare per raccontare a Hope tutto quello che Reese ha fatto e quello che successivamente anche lei ha fatto per aiutarlo? Possiamo dirvi che questa story line durerà ancora per molto tempo e per la nostra Hope non è ancora arrivato il momento di conoscere la vera storia di Beth!

Ma torniamo alla puntata di domani, cosa sta per succedere a Los Angeles?

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 8 MARZO 2020

Steffy sembra essere molto felice per la scelta che ha fatto. Adottare Phoebe è stato un forte gesto che oggi le dà grandi soddisfazioni. E anche Taylor sembra essere fiera di come sua figlia stia gestendo le cose. Certo la donna vorrebbe che al fianco di Steffy ci fosse un uomo, una persona capace di aiutarla con le piccole ma che possa anche amarlo. E anche Steffy inizia a rendersi conto che forse Hope, non aveva poi così tanto torto…Hope infatti è convinta che in questo momento il posto di Liam sia al fianco di Kelly, sua figlia e di Steffy che ha bisogno di lui. E forse la giovane Forrester inizia a pensare che la sua “rivale” non ha poi sbagliato molto nel fare queste considerazioni.

Le due donne sembrano però ignorare quello che anche Liam vuole e al momento, il giovane, ha deciso di stare insieme a Hope. Vuole costruire una famiglia con lei e crede ancora, nonostante la morte della piccola Beth, di poterlo fare. Ma che cosa accadrà davvero? Steffy e Liam si avvicineranno mentre Hope vivrà ancora il suo dolore da sola? E Flo, si deciderà a parlare raccontando tutto e mettendo finalmente fine a questa situazione difficile per Hope e Liam?

Appuntamento a domani con la nuova puntata di Beautiful.