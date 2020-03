Il segreto anticipazioni: chi sta avvelenando le acque? La malattia avanza a Puente Viejo

Cosa succederà nella puntata de Il segreto in onda domani 9 marzo 2020? Chi sta causando la morte di tutti gli animali di Puente Viejo? E perchè gli alberi e tutte le piante stanno morendo? Fernando Mesia ha qualcosa a che fare con tutto questo? Sembrerebbe proprio di si come del resto avrete visto nei promo che circolano in questi giorni sui social e che sono stati trasmessi anche su Canale 5; in questa settimana infatti andranno in onda gli ultimi episodi della stagione de Il segreto dedicata a tutti i protagonisti storici da sempre molto amati. Poi ci sarà un salto temporale che ci porterà in una Puente Viejo molto diversa…

Ma torniamo alle anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata de Il segreto di domani, 9 marzo 2020. Ecco cosa sta per succedere a Puente Viejo…

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 9 MARZO 2020

Carmelo dà istruzioni a Meliton di trovare Garcia Morales, ma il politico sembra irrintracciabile. L’emergenza a Puente Viejo, intanto, continua ad aumentare visto che, oltre al bestiame e alle coltivazioni, diversi abitanti cominciano ad ammalarsi.

Per rimediare all’infortunio della cugina Mari Carmen, Carmen decide di esibirsi con la compagnia di flamenco al matrimonio di Prudencio e Lola. Meliton ascolta un consiglio di Raimundo e recupera le mappe del defunto Conrado, l’ex fidanzato di Aurora, per individuare nuove sorgenti di acqua non contaminata…

Ma è davvero Garcia Morales che ha fatto tutto questo in accordo con Fernando Mesia? Oppure è il Mesia, ancora vivo ad agire? Lo scopriremo nelle prossime imperdibile puntate de Il segreto che saranno ricchissime di colpi di scena. Maria infatti si troverà molto presto a dover prendere una decisione che potrebbe cambiare la vita di tutti, che cosa farà?

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domani alle 16,30 circa su Canale 5.