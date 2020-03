Una vita anticipazioni: Ramon scompare nel nulla, Samuel rischia grosso

Cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani 9 marzo 2020? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo dalla Spagna che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata della soap di Canale 5. Come avrete visto Telmo e Lucia hanno informato Felipe della loro situazione. Per il momento non diranno pubblicamente di stare insieme ma si amano e vogliono essere felici. Intanto Celia cerca di stare più vicina possibile alla bambina di Trini e scopre che forse Lolita e Antonito non se ne potranno occupare. Ramon continua a essere molto turbato per la morte di Trini…Telmo indaga per scagionare Ursula ma non sa che contro di lui c’è anche Samuel che, per ripagare i suoi debiti, deve lavorare per lo strozzino con il quale ha un conto in sospeso…

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 9 MARZO 2020

Grazie all’aiuto di Samuel, che si reca in carcere con la scusa di andare a trovare Ursula, Filo riesce ad evadere. Antoñito e Lolita chiedono nuovamente a Celia di prendersi cura di Milagros. Ad ogni modo, Lolita ascolta un consiglio di Fabiana e decide di assumere una balia che dia da mangiare alla “cognatina”. Facendo leva su un cavillo legale, Mendez riesce a scagionare Ursula, ormai in precarie condizioni di salute, nonostante l’evasione di Filo. Batán, irritato al pensiero di avere perso uno dei suoi uomini migliori a causa dell’omicidio di Frate Guillermo, intima a Samuel di estinguere quanto prima il suo debito.

Nessuno immagina quello che è successo davvero il giorno in cui Trini è morta ma Ramon, non si è ancora ripreso del tutto e, come vedremo nelle prossime puntate di Una vita, scomparirà nel nulla senza lasciare tracce. Che fine ha fatto? Telmo e Lucia fanno progetti per la loro vita insieme e sognano di poter essere finalmente liberi di amarsi.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che andrà in onda domani 9 marzo 2020 come sempre alle 14,10 su Canale 5.