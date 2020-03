Beautiful anticipazioni: Flo vuole dire tutto a Hope mentre Wyatt indaga e sospetta

Zoe ha capito che sta rischiando molto, non tanto lei quanto suo padre. La ragazza infatti al momento non ha commesso nessun reato, anche se moralmente, avrebbe chiaramente dovuto denunciare tutto alla polizia, dopo le rivelazioni fatte da Reese. Ma l’uomo è suo padre e lei non se l’è sentita. Le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani, 10 marzo 2020, ci rivelano che Zoe andrà avanti per la sua strada, sperando che Flo non dica nulla a Hope. Ma le cose si stanno complicando per diversi motivi. Hope inizia a farsi delle domande e lo stesso succede per Wyatt. Il ragazzo, che è un ex fidanzato di Flo ed è ancora legato a lei, si stupisce del fatto che quando erano da soli, lei non gli abbia parlato del motivo per il quale era a Los Angeles, ossia l’adozione della sua bambina. Flo ha detto a Wyatt di non avere figli e così quando il giovane Spencer ha scoperto che le cose non stanno proprio in questo modo, visto che Flo è la madre di Phoebe, ha iniziato a farsi delle domande…

Scopriamo quindi la trama di Beautiful per la puntata di domani 10 marzo 2020.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 10 MARZO 2020

Sally e Wyatt iniziano a sospettare che Flo non abbia raccontato proprio tutta la verità e si chiedono come mai abbia dato in adozione sua figlia, senza poi voler dire nulla al suo ex. Flo si rende conto che sta facendo del male a una persona cara: Hop eè la cognata di Wyatt, la piccola Beth era ed è la nipotina di un uomo che ha amato. Il peso delle bugie la sta tormentando e a quanto pare sembra essere pronta a raccontare tutto a Hope. Ma lo farà davvero?

Possiamo dirvi che per il momento non è ancora arrivata l’ora della verità!

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani su Canale 5 come sempre alle 13,40.