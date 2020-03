Beautiful anticipazioni: Zoe e Flo vogliono dire tutto a Hope, Reese no

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani, 11 marzo 2020? Lo scopriamo come sempre con le nostre anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata di domani! Serve anche leggerezza per cui state a casa e guardate le soap, le serie tv e tutto quello che ci piace in questi giorni difficili per tutti! Torniamo quindi a Los Angeles: che cosa succederà nella puntata in onda domani 11 marzo 2020? Come avrete visto, Flo è davvero molto turbata da quello che è successo con la piccola. Non si aspettava di conoscere i genitori della bambina, non si aspettava che il suo ex fidanzato fosse persone lo zio della piccola. Ed ecco che in lei qualcosa è cambiato e la voglia di dire la verità cresce sempre di più. Ma cosa succederà? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano che forse, anche Zoe, stanca delle bugie di suo padre, è pronta finalmente a parlare per dire tutto…

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 11 MARZO 2020

Flo non ha più intenzione di obbedire a Reese vuole raccontare a Hope tutto quello che lei sa e che è successo. Vuole che la ragazza abbia modo di stare al fianco di sua figlia, che non pensi che la piccola Beth sia morta. Forse entrando in contatto con lei si è realmente resa conto di quanta sofferenza ci sia. E anche Zoe probabilmente ha capito che è arrivato il momento di assumersi le proprie responsabilità, di fare qualcosa, di dire tutto. E’ davvero giusto continuare a difendere Reese? Il medico però non vuole che il suo grande segreto venga svelato ed è per questo che ancora una volta, cerca di convincere le due ragazze a tacere. Ma perchè Hope deve continuare a pagare per una colpa che non ha? Non è arrivato il momento di conoscere la verità sulla sua piccola Beth?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domani 11 marzo 2020.