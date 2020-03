Il segreto anticipazioni: Fernando Mesia sta avvelenando l’acqua e preso tornerà a colpire

Che cosa succederà nella puntata de Il segreto in onda domani 11 marzo 2020? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano proprio da Puente Viejo e che ci raccontano quello che sta succedendo in paese. Avrete visto che nelle ultime ore molti degli animali che crescevano nelle fattorie poco fuori dal paese hanno iniziato a morire. Per Carmelo non ci sono dubbi: si sta avvelenando l’acqua. Non solo, il sindaco del paese, che adesso è tornato in carica, vuole scoprire che Garcia Morales abbia un qualche legame con tutto quello che sta succedendo. Nel frattempo Lola e Prudencio continuano a prepararsi per il matrimonio mentre invece Ester ha preso il bottino, con tutti i soldi che Berengario aveva messo da parte, ed è andata via. Gracia potrebbe realizzare il suo sogno proprio nella festa di matrimonio di Lola e Prudencio, ballando il flamenco…

Vediamo quindi la trama della puntata de Il segreto di domani 11 marzo 2020.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 11 MARZO 2020

Garcia Morales resta stupefatto quando, al ritorno a Puente Viejo, Carmelo e Severo lo accusano dell’avvelenamento delle acque. Dopo averlo ascoltato con attenzione, Raimundo crede all’innocenza del sottosegretario. Nonostante tutti i possedimenti di Francisca siano stati compromessi, Raimundo continua a credere che Garcia non sappia nulla di quello che sta succedendo. E forse non sbaglia perchè sta per arrivare il grande giorno di Fernando Mesia. Il suo sarà un ritorno in grande stile…E’ evidente che dietro a tutto quello che sta succedendo ci sia il Mesia anche se Maria, che è l’ultima persona ad averlo visto in vita, dice che non può essere sopravvissuto…

Che cosa succederà? Assolutamente da non perdere tutte le puntate de Il segreto in onda nel mese di marzo. Vi ricordiamo tra l’altro, che visti i recenti cambi di programmazione di Canale 5, Il segreto torna anche sabato.