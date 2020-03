Una vita anticipazioni: Ramon vicino al suicidio, Felipe potrebbe salvarlo

Cosa succederà nella puntata di Una vita in onda l’11 marzo 2020? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano proprio da Acacias 38 e che ci rivelano la trama della puntata in onda domani. Come avrete visto negli ultimi episodi in onda su Canale 5, per fortuna Ramon è tornato a casa. L’uomo aveva deciso di togliersi la vita ma è stato salvato in tempo. Che cosa ne sarà adesso di lui e della sua piccola Milagros? Ramon deciderà di prendersi cura della bambina oppure capirà che è meglio dare la piccola a Celia? Telmo e Lucia adesso sono una coppia e hanno anche la benedizione di Felipe. L’avvocato si era mostrato reticente in un primo momento ma poi ha cambiato idea…Samuel intanto deve ancora pagare il suo debito, come farà?

Non ci resta che scoprire tutti i dettagli con la trama della puntata di Una vita di domani, ecco per voi le anticipazioni.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 11 MARZO 2020

In realtà, come vedremo nella puntata di Una vita in onda domani, Ramon ha solo finto di stare meglio ma le cose non stanno proprio in questo modo. L’uomo infatti ha organizzato tutto per far credere ai propri cari di stare meglio. Ha chiesto a Fabiana di fare delle commissioni ed è rimasto da solo in casa , tornando a pensare a Trini. Le sue intenzioni sembrano essere chiare: Ramon ha intenzione di togliersi la vita.

Mentre l’uomo resta da solo in casa, Felipe incontra per strada Fabiana che gli dice di aver lasciato Ramon in casa; l’avvocato inizia a sospettare qualcosa, potrebbe salvare la vita al suo amico? Una musica messa al grammofono va rivivere a Ramon i momenti più dolci che ha vissuto al fianco di Trini ed è per questo che è convinto di poter avere una sola soluzione: deve togliersi la vita…Felipe capirà che il suo amico rischia la vita e lo salverà in tempo?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 11 marzo 2020 su Canale 5 come sempre alle 14,10.