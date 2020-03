Il carabiniere Giuseppe Giangrande positivo al coronavirus: era stato ferito nell’attentato davanti palazzo Chigi

Oggi non possiamo che fare il tifo per Giuseppe Giangrande dopo la diffusione della notizia riguardo le sue condizioni di salute. In questi ultimi anni abbiamo imparato a conoscere Martina, la figlia di Giuseppe che si è presa sempre cura del suo papà dopo l’attentato in cui è rimasto ferito. Era il 2013 quando il carabiniere Giangrande veniva ferito davanti Palazzo Chigi. Da quel momento tanta riabilitazione e la lotta per riprendere la vita in mano. Oggi un’altra notizia che, come ha raccontato Martina, è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Giangrande infatti è risultato positivo al test del coronavirus.

GIUSEPPE GIANGRANDE POSITIVO AL CORONAVIRUS: LE ULTIME NOTIZIE

Il militare di Monreale, da anni residente a Prato, è ricoverato nel reparto di malattie infettive dell’ospedale di Careggi a Firenze e sarebbe in buone condizioni. A confermarlo la figlia Martina, che dal giorno dell’attentato si occupa di lui: “E’ stato un fulmine a ciel sereno – spiega la giovane che è in isolamento a casa – ora dovrò stargli vicino in un modo diverso. Non è intubato e la febbre sta scendendo, a denti stretti mi dico che forse il peggio per lui è passato”.

Anche Martina è in quarantena e si prepara per il ritorno a casa del suo papà.

Come riferisce La Nazione, era stata proprio Martina ad accompagnare Giangrande in ospedale, per altri controlli; venerdì erano andati insieme a Careggi per un controllo medico che prevede una degenza di alcuni giorni. Comparsi i sintomi febbrili l‘uomo è stato sottoposto al tampone, risultato positivo. “Già lunedì – spiega ancora Martina Giangrande – intuendo l’eventualità del pericolo abbiamo comunque ridotto all’osso i nostri contatti”.

Facciamo il nostro più grande in bocca al lupo al carabiniere e gli auguriamo di rimettersi in forma il prima possibile.

