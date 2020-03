Il segreto anticipazioni: il cianuro continua a mietere vittime. Fernando Mesia fantasma pericoloso

Che cosa succederà nella puntata de Il segreto in onda domani 12 marzo 2020 ? Fervono i preparativi per il matrimonio di Lola e Prudencio ma in paese c’è grande preoccupazione per quello che è successo e sta succedendo. Carmelo ha ripreso il ruolo di sindaco, scavalcando l’autorità del Garcia. A quanto pare c’è qualcuno che sta avvelenando con il cianuro le acque. Ma chi è e perchè vuole che tutti si ammalino? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della soap di domani.

Maria ha detto chiaramente che a suo avviso Fernando Mesia è morto. Per questo motivo nessuno riesce a pensare che possa esser stato lui a fare tutto questo. Francisca però continua ad avere dei dubbi e non esclude che il Mesia possa essere l’artefice di tutto questo.

Marina deve fare i conti con quello che sua figlia ha combinato: Ester è scappata con tutto il denaro. La donna pensava di aver convinto sua figlia a dire tutto la verità ma Ester ha approfittato dei sentimenti che la donna prova per lei per ingannarla, ancora una volta… E adesso non ci resta che scoprire quelle che sono le anticipazioni per la puntata de Il segreto di domani 12 marzo 2020.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 12 MARZO 2020

Carmelo dà istruzioni a Meliton di trovare Garcia Morales, ma il politico sembra irrintracciabile. L’emergenza a Puente Viejo, intanto, continua ad aumentare visto che, oltre al bestiame e alle coltivazioni, diversi abitanti cominciano ad ammalarsi.

Per rimediare all’infortunio della cugina Mari Carmen, Carmen decide di esibirsi con la compagnia di flamenco al matrimonio di Prudencio e Lola. Raimundo è felice di avere Maria in casa e anche di sapere che sta meglio. Ma è molto preoccupato per tutto quello che sta succedendo…Marina deve fare i conti con quello che sua figlia ha combinato. Le ha dato fiducia ma ha sbagliato!

La giovane Castaneda pian piano sta tornando a camminare e spera che tutto questo grande incubo possa finire il prima possibile. Ma non sa che in realtà, ancora il peggio deve venire e che proprio lei si troverà a dover prendere una scelta che le cambierà la vita…

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto di domani 12 marzo 2020.