Una vita anticipazioni: Ramon a un passo dall’oblio, Tito rischia la vita

Cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani 12 marzo 2020? Immaginiamo che in questi giorni difficili si cerchi anche della distrazione dal palinsesto e le soap possono essere utili per darci un po’ di leggerezza. Anche per questo continuiamo con le nostre anticipazioni e con le nostre notizie dal mondo dello spettacolo. Oggi vi raccontiamo quelle che sono le ultime news da Acacias 38. Come avrete visto Ramon ha tentato di togliersi la vita ma per fortuna, grazie all’arrivo di Felipe, l’uomo è stato salvato. Ursula è tornata ad Acacias 38 anche grazie all’intervento di Telmo che ha fatto tutto il possibile insieme a Lucia per dimostrare la sua innocenza. Samuel invece continua a essere minacciato dallo strozzino per il quale ha lavorato…

Vediamo quindi quello che sta per succedere nella puntata di Una vita in onda domani pomeriggio su Canale 5.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 12 MARZO 2020

Ursula torna a casa e in quartiere qualcuno la accoglie mentre altri continuano a sospettare ma è chiaro che non sia stata lei a uccidere Fra Guillermo…Telmo e Lucia si vogliono prendere cura di lei e intanto si preparano ad annunciare a tutti che sono una coppia. Felipe inizia a credere che Ramon stia facendo qualcosa di sciocco e invita Servante ad aprire la porta della casa del suo amico preoccupatissimo.

Ramon aveva una pistola puntata alla tempia ma per fortuna, prima che potesse uccidersi, Felipe lo ha fermato….Nel frattempo durante l’incontro Tito si sente male. Che cosa ne sarà di lui? I colpi di scena non mancheranno nei prossimi episodi…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 12 marzo 2020. Vi ricordiamo inoltre che Una vita questa settimana ci aspetta solo alla domenica, non andrà in onda al sabato nonostante l’assenza di Verissimo. Vedremo infatti sabato Il segreto e domenica Una vita.