Beautiful anticipazioni: Steffy in partenza, Liam potrebbe andare con lei

Che cosa succederà nelle prossime puntate di Beautiful? Continuiamo con le nostre anticipazioni anche se in questi giorni ci sono temi più importanti da trattare, dobbiamo comunque pensare anche positivo e guardare avanti. E le soap possono portare una ventata di leggerezza! Cosa succederà quindi nei prossimi episodi di Beautiful? Iniziamo con la trama della puntata di domani 13 marzo 2020. Avrete visto che Reese alla fine ha convinto in qualche modo Flo e Zoe a non dire nulla di quello che è successo a Hope e a Liam. Al momento quindi, i due non sanno nulla di quello che è davvero accaduto alla piccola Beth. Nel frattempo Steffy ssi è resa conto che ha bisogno di cambiare per un po’ aria. Anche lei è frastornata da tutto quello che sta succedendo… Ed è per questo che ha preso una iniziativa che potrebbe però portare Liam a fare una scelta…Vediamo di che cosa si tratta…

Ecco per voi le anticipazioni e la trama di Beautiful di domani, 13 marzo 2020.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 13 MARZO 2020

Donna inizia a credere che Bill e Katie siano destinati a tornare insieme e crede che si potrebbe fare molto per aiutarli a capire che si amano ancora. Ma è davvero così ? Lo scopriremo nelle prossime puntate…Nel frattempo, mentre Wyatt è alquanto scombussolato dalla ritorno di Flo nella sua vita, Sally cerca di prendere le misure per capire se il suo fidanzato prova ancora qualcosa per la sua ex.

Steffy dopo aver parlato con Taylor di quello che è successo nell’ultimo periodo, prende una decisione molto importante. Lei e le piccole per qualche giorno lasceranno gli Stati Uniti. Steffy comunica quindi a Liam che ha intenzione di fare un viaggio con Kelly e con la piccola Phoebe e che porterà le due bambine in Europa. Che cosa succederà adesso? Liam potrebbe pensare di partire con lei?

Non ci resta che seguire i prossimi appuntamenti con la soap americana. Possiamo dirvi che la story line relativa alla vera identità della bambina adottata da Steffy andrà per le lunghe per cui è ancora presto per il gran finale, molto presto!