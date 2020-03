Una vita anticipazioni, si torna domenica: Ramon sta per togliersi la vita, Felipe rischia

Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domenica 15 marzo 2020? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano da Acacias 38. Avrete capito che Ramon ha in mano una pistola ed è pronto a togliersi la vita! L’uomo, distrutto dal dolore per la morte di Trini, pensa che non ci sia altro da fare. Ricorda i momenti più belli passati con lei e capisce che solo raggiungendola nell’aldilà potrà di nuovo stare al suo fianco. Tutto il suo piano sembra funzionare ma Felipe, si è reso conto che c’è qualcosa di strano e ha deciso di farsi aprire la porta di casa di Ramon da Servante e per fortuna, lo salva in tempo!

Nel frattempo sta succedendo anche altro. Infatti mentre Tito è sul ring per un combattimento, sviene improvvisamente e deve essere portato in ospedale.

Una vita ci aspetta, ve lo ricordiamo, domenica pomeriggio dopo Beautiful. Ma a differenza di quanto succedeva nelle passate settimane, la soap spagnola andrà in onda con un solo episodio. A seguire ben due film che ci terranno compagnia al posto di Domenica Live.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMENICA 15 MARZO 2020

Lucia e Telmo iniziano a prendersi cura di Ursula che è da poco tornata ad Acacias 38 anche se la donna non sembra approvare questa relazione ed è colpita dal gesto dell’ex sacerdote, non si aspettava che avrebbe messo da parte la sua missione per amore.

Tito viene portato in ospedale e mentre Inigo aspetta le ultime notizie da parte dei dottori lo raggiungono anche Flora e Leonor molto preoccupate per quello che sta succedendo…Il giovane però dopo aver ricevuto le cure mediche sembra stare meglio e dice di essere persino pronto a riprendere tutti gli allenamenti.

Felipe parla con Celia e si rende conto che forse Ramon è in pericolo, per questo motivo chiama Servante e chiede di aprire subito la porta. Una volta entrato nella casa di Ramon lo trova con una pistola puntata alla testa e lo implora di non commettere questo gesto folle. Ma a un certo punto nel palazzo si sente il rumore, il colpo della pistola. Quando Antonito e Lolita si precipitano al piano di sopra per capire cosa sta succedendo trovano Ramon davanti alla porta. A rischiare la vita adesso è Felipe: l’avvocato è stato colpito dal proiettile sparato da Ramon…Che ne sarà di lui?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domenica 15 marzo 2020 su Canale 5.