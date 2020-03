Beautiful anticipazioni: Caroline è davvero morta? Il ritorno di Thomas cambierà tutto

Che cosa è successo a Caroline? E’ davvero morta come Thomas ha annunciato a tutti? Lo scopriremo nelle prossime puntate di Beautiful ricche di colpi di scena. Iniziamo dalla trama della puntata di domani, 16 marzo 2020. Vi avevamo annunciato che l’apparente serenità ritrovata tra Bill e Katie sarebbe stata turbata da una notizia che avrebbe sconvolto tutti. E quella notizia è arrivata: Caroline è morta. Lo ha annunciato a tutti Thomas, svelando che la ragazza ha avuto improvvisamente un embolo, un coagulo di sangue che le ha causato la morte.

Come vedremo nelle prossime puntate di Beautiful, Thomas si mostrerà sotto una veste del tutto nuova il che porterà a credere che non abbia raccontato la verità su Caroline. Inoltre saranno tante le bugie che il giovane racconterà, una dopo l’altra. Ma è ancora presto per dirvi tutto quello che Thomas farà. Il Forrester infatti sarà protagonista dell’intricata story line che vedrà Hope e Liam sempre più distanti a causa della morte di Beth…

Vediamo quindi le anticipazioni e la trama della puntata di Beautiful di domani 16 marzo 2020.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 16 MARZO 2020

Thomas arriva a Los Angeles per dire a tutti quello che è successo a Caroline. Bill è sotto choc non riesce a credere che la sua amata nipote sia morta ma allo stesso tempo inizia a sentirsi in colpa perchè sa che la ragazza è andata via a causa delle sue tresche…Thomas rivela che non era al fianco di Caroline quando tutto è successo e che la cosa è stata improvvisa e inaspettata. Adesso sarà lui a crescere Douglas ma molto presto scopriremo che Thomas ha un piano in mente molto diabolico e che tante delle cose che farà, saranno frutto di un piano ben studiato…

Assolutamente da non perdere quindi tutti gli episodi di Beautiful che andranno in onda su Canale 5 in questi giorni!