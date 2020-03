Il segreto anticipazioni: Lola e Prudencio si sposano per un giorno Puente Viejo torna a respirare

Tornano le nostre anticipazioni de Il segreto: che cosa succederà nella puntata in onda domani 17 marzo 2020? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo dalla Spagna e da Puente Viejo. Nonostante tutto quello che di brutto sta succedendo in paese, per fortuna ci sono anche dei momenti di gioia! Per Lola e Prudencio infatti è arrivato il grande giorno e per qualche ora si mettono da parte le ansie e le preoccupazioni e si pensa solo all’amore.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 17 MARZO 2020

E’ finalmente arrivato il giorno del matrimonio di Lola e Prudencio. Per un giorno a Puente Viejo si mette da parte tutto quello che di brutto sta succedendo. Prudencio arriva in chiesa accompagnato da Consuelo. Sono lontani i tempi in cui la donna odiava il giovane per tutto quello che di brutto aveva fatto alla sua Julieta. Oggi Prudencio è un uomo nuovo e tutti gli vogliono un gran bene, anche per questo si respira tanta felicità in paese nonostante la sofferenza per l’epidemia che sta continuando a dilagare.

Don Berengario è felicissimi di celebrare questo matrimonio. In chiesa ci sono le persone più care, tranne Francisca…Intanto Lola arriva bellissima accompagnata da Marcela e da Matias che la porterà fino all’altare! Don Berengario è commosso dal fatto che il matrimonio di Lola e Prudencio potrebbe essere l’ultimo celebrato in paese prima che le acque cancellino Puente Viejo.

Un flashback ci porta indietro nel tempo, quando in quella stessa chiesa era stato celebrato il matrimonio di Mariana e Nicolas. Erano altri tempi e c’era tanta gioia in paese…E poi rivediamo le immagini delle nozze di Matias e di Marcela. Tanto amore anche nel giorno del matrimonio di Carmelo, anche se purtroppo poi per lui sono successe molte cose brutte. Le parole di Berengario colpiscono moltissimo anche Marina che pensa di lasciare per sempre il paese…

Lola e Prudencio sono finalmente marito e moglie, la festa può avere inizio! Un bacio e un applauso in chiesa sanciscono questa unione davanti a Dio e davanti agli uomini.

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domani 17 marzo 2020 su Canale 5.