Beautiful anticipazioni: Hope riparte dal piccolo Douglas comprendendo tutto il suo dolore

Cosa succederà nella puntata di Beautiful di domani 18 marzo 2020? Colpo di scena inaspettato a Los Angeles con la notizia del lutto che ha colpito tutti. I Forrester e la famiglia Spencer sono riuniti in questo grande dolore. Hope e Liam sembrano essere molto scossi e preoccupati per il figlio di Caroline. Non riescono a spiegarsi come sia successo tutto questo, anche Bill è molto provato dalla notizia e reagisce a modo suo anche perchè immagina che Thomas non voglia avere particolari rapporti con lui. Persino Sally che non ha avuto mai un buon rapporto con Caroline resta scioccata dalla notizia di questa morte…Tutti sono addolorati ma si preparano ad accogliere Thomas e il piccolo Douglas…

Scopriamo quindi le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani 18 marzo 2020.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 18 MARZO 2020

Thomas e Douglas vengono accolti a Los Angeles. Thomas sembra essere molto provato per quello che è successo anche se la sua preoccupazione maggiore riguarda il bambino. Ha paura che Douglas non riesca a esprimere il suo dolore e che stia soffrendo davvero tanto per la perdita della sua mamma. Ma per il bambino arriva subito una persona speciale. Hope infatti si prende subito cura del piccolo e gli sta vicina perchè comprende, in questo momento così difficile, tutto il suo dolore.

Possiamo dirvi che Thomas, nelle prossime puntate di Beautiful avrà un ruolo chiave e che il suo atteggiamento lo porterà dritto dritto verso una nuova strada. Sta per iniziare una story line che ci mostrerà il volto peggiore di Thomas che, pare ormai essere disposto a fare di tutto per di avere una persona…Presto scopriremo chi è!

Beautiful ci aspetta domani! Al momento Mediaset non ha spento le nostre amate soap e speriamo davvero, che possano andare in onda anche nei giorni che verranno.