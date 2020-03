Beautiful anticipazioni: Hope si prende cura di Douglas, Thomas pronto al doppio gioco

Cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani 19 marzo 2020? Le soap di Canale 5 continuano ad andare in onda, registrando tra l’altro anche ottimi ascolti. Mediaset ha rivisto tutta la sua programmazione ma al momento le soap restano un punto cardine del pomeriggio di Canale 5. E a Los Angeles, dove sono ambientate le vicende dei protagonisti della soap, sta succedendo davvero di tutto. Come un fulmine a ciel sereno è arrivata la notizia della morte di Caroline. E’ stato Thomas a informare tutti di quanto accaduto. Caroline improvvisamente è venuta a mancare a causa di un embolo che le ha creato un coagulo nel cervello.

La notizia della morte di Caroline lascia tutti basiti. Ma che cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful, eccole per voi.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 19 MARZO 2020

Taylor e Ridge sono molto colpiti da quello che sta succedendo e si preoccupano subito per il piccolo Douglas. Anche le attenzioni di Thomas sembrano essere concentrate sul bambino. Il piccolo viene subito accolto in casa da tutti. Hope in particolare si rende conto del grande dolore che il bambino probabilmente sta provando…

Per la famiglia Forrester è arrivato il momento di dire addio a Caroline. E’ previsto un tributo per la donna. Thomas è molto preoccupato per il piccolo Douglas ma Hope sembra essere pronta a prendersi cura del bambino, riversando su di lui tutto l’affetto che non ha potuto dare alla piccola Beth. Nel frattempo Taylor e Ridge sono uniti in questo lutto e tra di loro potrebbe succedere qualcosa…

Appuntamento a domani con la puntata di Beautiful alle 13,40. Vi ricordiamo che le soap vanno regolarmente in onda. Non perdete i prossimi episodi della soap americana che saranno ricchi di colpi di scena e ci sveleranno inoltre, che Thomas è cambiato molto rispetto al passato e ha un piano diabolico nella sua testa…