Una vita anticipazioni, Felipe torna a casa ma Celia è fredda: unico obiettivo Milagros

Ci sono buone notizie da Acacias 38: Felipe sta bene e non rischia la vita, anche Ramon quindi può tirare un sospiro di sollievo. Cosa succederà nelle prossime puntate di Una vita? Lo scopriamo con le anticipazioni iniziando proprio dalla trama di domani, 19 marzo 2020. Avrete visto che Ramon si è preso tutta la colpa per quello che è successo ma ha spiegato a Mendez che è stato un incidente e anche Servante ha confermato la sua versione. Al momento quindi, l’uomo non rischia nulla.

Samuel invece ha deciso di affrontare nuovamente Lucia: spera ancora che la ragazza possa cambiare idea ma non ha capito che il sentimento che la lega a Telmo è davvero molto forte…Celia invece, più che essere preoccupata per suo marito, sembra solo interessata alla bambina. Nessuno al momento ha scoperto quello che è successo davvero il giorno in cui Trini è morta…Nel frattempo Leonor si prepara ad aiutare Inigo e Flora: se non ce la faranno senza i soldi degli incontri di Tito, sarà lei a dare un contributo.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 19 MARZO 2020

Felipe arriva ad Acacias 38 zoppicando insieme a Celia. Dovrà riprendersi dopo quello che è successo ma sta bene ed è felice di tornare a casa. Ad accoglierlo anche Cesario e Servante che sono molto contenti delle sue condizioni di salute. Chi non sembra molto entusiasta di quello che succede è invece Celia e Felipe nota subito questa sua freddezza, non riuscendo a spiegarsene il motivo…

Lucia e Telmo invece sono molto felici per le condizioni di salute di Felipe e gli stanno vicino in queste ore complicate. Deve stare a riposo se non vuole complicare le sue condizioni di salute…

Celia invece decide di passare più tempo con la piccola Milagros e, dopo aver accompagnato suo marito in casa va subito da lei per assicurarsi che la bambina stia bene. Lolita e Antonito chiedono notizie su Felipe, molto preoccupati per quello che è accaduto. Celia invece non sembra essere molto interessata alle condizioni di salute di suo marito…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 19 marzo 2020 alle 14,10 su Canale 5.