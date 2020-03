Beautiful anticipazioni: Hope si prende cura di Douglas, legame “pericoloso”

Hope sembra aver ritrovato il sorriso grazie all’arrivo del piccolo Douglas che in questo momento complicato ha davvero bisogno di tanto amore! E le anticipazioni per la puntata di Beautiful in onda domani 20 marzo 2020 ci rivelano quello che sta per accadere a Los Angeles e ci raccontano che, nelle prossime settimane, Hope stringerà un legame sempre più forte con il figlio di Caroline…Nel frattempo Thomas sembra essere molto preoccupato per quello che potrà essere il futuro del bambino. Vedendolo giocare con Hope si rassicura: adesso ha trovato una persona che gli vuole davvero bene e che ha tanto amore da dargli…

Ma vediamo le anticipazioni e la trama della puntata di Beautiful di domani…Sembravamo vicini alla verità sulla piccola Beth e invece, l’arrivo di Thomas ha rimescolato le carte…Per il momento Flo non ha detto nulla a Wyatt che del resto, dopo la notizia della morte di Caroline, ha ben altro a cui pensare…

Ma intanto nella casa di Steffy vive una bambina che non è realmente figlia di Flo ma è la piccola che dovrebbe stare tra le braccia di Hope…

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 20 MARZO 2020

Thomas sembra molto preoccupato per il bambino ma non turbato per la morte di Caroline come dovrebbe essere un marito, o un fidanzato. Il giovane racconta a sua madre e ai parenti che lui e Caroline non stavano insieme da tempo, è questo il motivo della sua apparente freddezza. Taylor, molto vicina a suo figlio in questa situazione, gli suggerisce di pensare a un sostegno di tipo psicologico che permetta al bambino di superare il prima possibile questa complessa situazione…

Vi ricordiamo che Beautiful questa settimana andrà in onda anche al sabato e alla domenica. Puntate assolutamente da non perdere, ricchissime di colpi di scena. Una vita invece dovrebbe andare in onda solo domenica, mentre Il segreto ci aspetta al sabato.