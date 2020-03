Il segreto anticipazioni: la “F” di Fernando Mesia fa paura, a Puente Viejo il fantasma aleggia

Chi ha ucciso Meliton? Chi ha inciso la F sulla roccia? E’ Fernando Mesia il fantasma che aleggia nelle montagne di Puente Viejo e che fa paura a tutti? E’ lui che ha avvelenato le acque pronto a distruggere tutto? Lo scopriamo con le nostre anticipazioni de Il segreto per la puntata di domani 20 marzo 2020. Dopo la gioia per la festa del matrimonio di Lola e Prudencio c’è un lutto da superare. Matias, Carmelo e Severo infatti hanno ritrovato il cadavere di Meliton e hanno anche ritrovato un indizio. Sulla roccia infatti è stata incisa una F e i tre uomini non hanno dubbi: è stato Fernando Mesia a uccidere il poliziotto che aveva capito dove si stava nascondendo. Purtroppo Meliton non ha atteso ed è andato da solo e questo gli è costato la vita!

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 20 MARZO 2020

Quella F sulla roccia non lascia dubbi: è stato Fernando Mesia a uccidere Meliton e con quella iniziale vuole dire a tutti che è ancora vivo. Garcia Morales resta sconvolto da quanto sta succedendo : è arrivato il momento di dire a tutti quello che era il suo reale rapporto con il Mesia? Nel frattempo, passata la gioia del matrimonio, Prudencio fa i conti con quello che dovrebbe fare per l’usuraio ma non sa se potrà gestire questa complicata situazione…

Irene decide di fare visita a Maria e le mostra l’articolo che è stato pubblicato di recente. Inoltre la informa anche di quello che è successo con Meliton…La ragazza però continua a credere che Fernando Mesia non possa essere vivo, lei lo ha visto morire e no ha dubbi…Ma a quanto pare le cose sono andate in modo diverso…

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domani 20 marzo 2020 su Canale 5 come sempre alle 16,35.