Una vita anticipazioni: Samuel ed Espineira di nuovo alleati puntano ai soldi di Lucia

Mentre Felipe torna a casa, Celia continua a interessarsi solo della piccola Milagros. Antonito e Lolita sono anche contenti del fatto che la donna sia così legata alla piccola ma non possono fare a meno di notare che si vada anche oltre il semplice affetto…Le anticipazioni di Una vita per la puntata di domani 20 marzo 2020 ci rivelano che anche Felipe si renderà conto di questa situazione ma non potrà fare molto….

Celia è davvero ossessionata da Milagros ma al momento non tutti si rendono conto di quello che la donna potrebbe arrivare a fare pur di restare da sola con la bambina…

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 20 MARZO 2020

Samuel si rende conto che non può andare fino in fondo con quello che Baclan gli ha chiesto e decide di incontrare Espineira. Insieme possono ancora trovare il modo per avere i soldi di Lucia, che è l’unica cosa che interessa a entrambi. Il frate è pronto ad aiutare il suo nuovo amico ma vuole delle rassicurazioni: si sarà da fare ma prima bisogna capire quale sia il punto debole di Tlemo, poi si potrà agire. Samuel deve quindi trovare la giusta soluzione…

Ursula, grazie alle cure e all’affetto di Telmo sembra stare meglio e torna a occuparsi della casa. Ramon decide di andare a trovare Felipe per scusarsi con lui per tutto quello che è successo. Felipe si rende conto che si è trattato di un incidente e non c’è motivo per provare rammarico per i fatti avvenuti. Ramon è felice che il suo amico, anche questa volta, lo abbia perdonato. I due uomini non immaginano che dietro alle ultime sofferenze potrebbe esserci stato il gesto di Celia che, avrebbe potuto dare prima il farmaco salva vita a Trini ma non lo ha fatto…Convinto da Lolita e Antonito, Ramon esce di casa per incontrare le signore di Acacias 38.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 20 marzo 2020.