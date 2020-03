Beautiful anticipazioni: Hope ritrova il sorriso con Douglas, Thomas trama alle sue spalle

Hope si prende cura del piccolo Douglas e improvvisamente trova una ragione per andare avanti. Le sofferenze provate per tutto quello che è successo con Beth ci sono ancora ma adesso Hope, sembra aver un buon motivo per essere positiva. Cosa succederà nelle puntate di Beautiful in onda in queste ultime settimane di marzo? Lo scopriamo con le anticipazioni iniziando proprio dalla trama della puntata di Beautiful di domani 21 marzo 2020. La soap ci aspetta domani alle 13,40 a seguire, dopo Beautiful vedremo un film ( al momento Mediaset ha cambiato diversi titoli). E’ certo comunque che domani andranno in onda prima un film, poi Il segreto e per finire Verissimo con una puntata speciale che raccoglie alcune tra le più emozionanti interviste realizzate da Silvia Toffanin.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 21 FEBBRAIO 2020

Cosa succederà quindi nella puntata di Beautiful in onda sabato? Pensavamo che la verità in merito alla piccola Beth sarebbe venuta presto alla luce visto che, Flo era intenzionata a dire tutto a Hope. Ma la notizia della morte di Caroline ha cambiato le carte in tavola e scombussolato ogni equilibrio. Thomas cerca l’appoggio dei suoi cari e trova subito quello di Taylor e Steffy che gli stanno vicino. Anche Ridge, nonostante gli screzi del passato, si riavvicina a suo figlio. Hope invece si lega subito a Douglas, prendendolo sotto la sua ala protettiva. Taylor nota subito quello che è successo a Hope e inizia a pensare che forse la vicinanza al bambino le farà bene per dimenticare quello che è successo con la sua bambina.

Ridge però non la pensa esattamente come sua moglie e ha qualche dubbio in merito. Il vero problema è che presto, molto presto, arriveranno dei colpi di scena inaspettati che cambieranno ancora una volta tutto e Thomas ne sarà protagonista.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani 21 marzo 2020 su Canale 5.