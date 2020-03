Il segreto anticipazioni: i figli di Maria sono scomparsi, dove li ha portati Fernando Mesia?

Come avrete visto, dopo il ritrovamento del cadavere di Meliton, Severo e Carmelo hanno iniziato a credere che dietro a tutta questa vicenda, ci sia lo zampino di Fernando Mesia che a questo punto potrebbe non essere morto. Non solo. I due vogliono anche capire che genere di rapporto c’è tra Fernando e Garcia Morales. Il sottosegretario però nega tutto e ha una nuova pista da rilanciare…Cosa succederà quindi a Puente Viejo? Lo scopriamo con le anticipazioni e la trama della puntata de Il segreto di domani 21 marzo 2020. Vi ricordiamo infatti che domani Il segreto andrà in onda intorno alle 15,40 per poi dare la linea a Verissimo.

E adesso torniamo alle anticipazioni con le ultime news da Puente Viejo. Vedremo un clamoroso colpo di scena nelle prossime puntate: Beltran ed Esperanza sono scomparsi nel nulla, che fine hanno fatto i figli di Maria?

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 21 MARZO 2020

Garcia Morales inizia a puntare il dito contro Francisca, negando ogni collegamento con Fernando Mesia. Inizia a dire che la F trovata sulla roccia potrebbe significare Francisca, che non c’è modo di credere che il Mesia sia ancora vivo. Ma noi sappiamo che a uccidere Meliton è stato un uomo e quell’uomo, dovrebbe essere proprio il Mesia…

Prudencio, deve per forza lavorare per Armero ma prova a cambiare le regole del gioco, a fare a modo suo anche se non è semplice. E si rende subito conto che le cose sono molto complicate e gli ostacoli non mancano.

Consuelo parla con Marina prima che lei vada via e le dice che sua figlia spesso al telefono parlava con una persona misteriosa, probabilmente la persona con cui si era accordata. La donna quindi racconta tutto a Don Berengario e il prete riesce a trovare il numero che Ester chiamava sempre. Quando Marina prova a mettersi in contatto con quel numero si rende conto di conoscere la voce della persona che parla al telefono.

Maria sta meglio e decide di andare in collegio per prendere i suoi bambini. Ma quando arriva presso la struttura fa una amara scoperta. I suoi figli non ci sono più, a quanto pare sono stati portati via da Fernando Mesia. Ma che significa tutto questo, è successo prima o dopo l’incendio del monastero? Maria però è convinta del fatto che l’uomo non avrebbe mai fatto del male ai suoi bambini…Ma può davvero fidarsi?

Tutto questo e molto altro nella puntata di domani su Canale 5.