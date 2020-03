Una vita anticipazioni: Samuel vuole vendicarsi di Lucia e Telmo ma non ha un piano e loro ufficializzano il fidanzamento

Che cosa succederà nelle prossime puntate di Una vita? Vi ricordiamo innanzi tutto che la soap spagnola ci aspetta alla domenica. A differenza de Il segreto, in onda al sabato, Una vita invece ci terrà compagnia il 22 marzo 2020 con una nuova imperdibile puntata in onda alle 14,20 circa, subito dopo Beautiful. Come avrete visto nelle ultime ore, c’è grande tensione ad Acacias 38 per via di tutto quello che è successo. Felipe prova a riprendersi e perdona Ramon; Celia invece sembra essere sempre più ossessionata dalla piccola Milagros…Samuel continua ad avere problemi con lo strozzino con il quale si è indebitato e decide di fare una nuova mossa, nel disperato tentativo di trovare i soldi per ripagare il suo debito. Cosa accadrà quindi nella puntata di Una vita di domani pomeriggio? Ecco le anticipazioni.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DEL 22 MARZO 2020

Samuel si becca un bel no da Espineira che non ha intenzione di aiutarlo, o meglio lo farà ma solo se il giovane si presenterà da lui con un piano concreto. Tito invece deve fare i conti con la sua attuale condizione di salute: non potrà più mettere piede sul ring. Flora e gli altri cercano di consolarlo ma non è facile…

Liberto e Inigo fanno i conti; senza i soldi derivati dagli incontri di Tito la situazione è molto complicata. Felipe stenta a credere che Celia non si preoccupi neppure lontanamente della sua salute e pensi solo a Milagros, ma la donna è davvero ossessionata dalla bambina e la tratta, come se fosse sua figlia…Per Telmo e Lucia invece arriva il grande giorno: davanti a tutti gli abitanti di Acacias 38 in pasticceria ufficializzano il loro fidanzamento. C’è qualcuno che immaginava già e non resta sorpreso, e c’è chi invece non se lo aspettava e resta senza parole….

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domenica 22 marzo 2020 su Canale 5.