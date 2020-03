Beautiful anticipazioni: Taylor e Ridge si baciano, scoppia il caos

E chi lo avrebbe mai detto che avremmo parlato di un nuovo possibile riavvicinamento tra Taylor e Ridge e invece…Le anticipazioni per le puntate di Beautiful in onda nei prossimi giorni ci rivelano che ne succederanno davvero delle belle…Che cosa? Iniziamo con la trama della puntata di Beautiful in onda domani 23 marzo 2020. Cosa accadrà? Avrete visto che il ritorno di Thomas a Los Angeles ha provocato delle azioni a catena. Ad esempio Taylor e Ridge stanno passando molto più tempo insieme per cercare di capire come comportarsi con il piccolo Douglas che ha bisogno di affetto visto che ha perso la sua mamma…Taylor è convinta che il bambino abbia bisogno di un supporto psicologico anche se si rende conto che in queste ore, l’affetto che Hope gli sta dando è molto utile…

Ma nella puntata di domani, succederà qualcosa che nessuno avrebbe immaginato e ancora una volta a Los Angeles, esploderà il caos! Cosa accadrà? Scopriamolo con le anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata di Beautiful in onda domani 23 marzo 2020.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 23 MARZO 2020

Taylor e Ridge stanno passando molto tempo insieme…E all’improvviso si rendono conto di essere pericolosamente vicini. I due si baciano ma non possono neppure immaginare che sta per scoppiare il caos. Infatti, proprio mentre Taylor e Ridge si stanno baciando, arriva Brooke che li vede e resta basita da quello che è successo tra i due. Che cosa succederà adesso? Il matrimonio di Brooke e Ridge che già da tempo vacilla, rischia?

Non ci resta che aspettare la messa in onda delle prossime puntate. Intanto possiamo dirvi che negli Usa sta succedendo qualcosa di molto molto particolare. Infatti per la prima volta in 30 anni, non era mai successo prima, a causa dell’emergenza coronavirus sono state sospese anche le registrazioni della soap americana. In Italia siamo indietro di circa sei mesi, per cui, se anche il blocco dovesse durare un altro mese, ci sarebbe la copertura, almeno nel nostro paese.