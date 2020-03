Una vita anticipazioni: Telmo e Lucia fidanzati, Samuel furioso medita vendetta

Tornano le nostre anticipazioni di Una vita: che cosa succederà nelle prossime puntate in onda nel pomeriggio di Canale 5? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo da Acacias 38 che ci rivelano la trama di questa nuova puntata. Avrete visto che Samuel ha cercato, ancora una volta, di mettere i bastoni tra le ruote a Telmo e Lucia che hanno annunciato pubblicamente la loro relazione. I due però, non si sono fatti turbare dalle parole dell’Alday…Cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani 23 marzo 2020? Lo scopriamo con le ultime news che ci arrivano proprio da Acacias 38.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 23 MARZO 2020

Ramon si sente in colpa per avere involontariamente provocato un danno a Felipe, sparandogli per errore. Ad ogni modo, il Palacios sembra ben disposto a perdonare l’amico. Samuel irrompe alla festa di fidanzamento di Lucia e Telmo e li insulta di fronte a tutti i presenti, non risparmiando degli spiacevoli epiteti a Felipe, che giudica un pusillanime per non avere obbligato la Alvarado a sposarlo. Felipe chiaramente si difende e Samuel è da solo contro tutti. Probabilmente la sparata che ha fatto, gli costerà anche la reputazione…Intanto Celia continua a passare il suo tempo solo con la piccola Milagros e Felipe è stanco di questa situazione. Le fa anche notare che non si è per nulla interessata a quello che stava succedendo a Lucia e la cosa non va bene. Ma stanno per succedere tante altre cose ad Acacias 38….

Telmo e Lucia, anche se turbati da quello che è successo con Samuel, tornano a casa dove cenano insieme. Ursula fa loro compagnia…La donna è molto preoccupata per quello che è successo e teme che Samuel possa vendicarsi…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 23 marzo 2020 come sempre alle 14,10 su Canale 5.