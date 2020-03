Beautiful anticipazioni: Hope e Liam vicini ma distanti, il matrimonio traballa

Beautiful torna domani, 24 marzo 2020 e come sempre arrivano le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio la trama del prossimo episodio su Canale 5 alle 13,40. Che cosa sta per succedere a Los Angeles? La notizia della morte di Caroline ha sconvolto tutti e il ritorno di Thomas e Douglas ha spostato gli equilibri. Non è un caso se negli ultimi giorni sono successe cose del tutto inaspettate, come ad esempio il riavvicinamento tra Taylor e Ridge. Vicini per cercare di capire come comportarsi con Thomas, i due hanno ritrovato la complicità di un tempo arrivando persino a baciarsi. Ma non avrebbero mai immaginato che Brooke potesse vedere tutto…

Che cosa succederà adesso? Anche il matrimonio di Ridge e Brooke come quello di Liam e Hope potrebbe traballare? Vediamo le anticipazioni e la trama di domani 24 marzo 2020.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 24 MARZO 2020

Liam sembra essere molto provato dalla notizia della morte di Caroline e stenta a credere che sia potuto succedere. A differenza di Hope che, occupandosi del piccolo Douglas riesce a non pensare al lutto, Liam invece non ha messo di chiedersi come tutto questo sia stato possibile…I due parlano di quello che sta succedendo e cercano di capire che cosa accadrà anche nei prossimi mesi…

Ridge si è dimostrato contrariato dal fatto che Hope possa passare del tempo con suo nipote e con suo figlio e non riesce a capire come mai Taylor ci tenga tanto. Forse la donna non lo fa solo per amore del bambino, forse lo fa perchè vuole mettere in crisi il rapporto che c’è tra Liam e Hope sempre convinta del fatto che il giovane Spencer debba stare al fianco di Steffy…

E Brooke che cosa farà dopo il bacio che c’è stato tra Taylor e Ridge, comprenderà il momento o deciderà di mettere fine al suo matrimonio con il Forrester?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani 24 marzo 2020.