Beautiful anticipazioni: Taylor vuole Liam al fianco di Steffy, Brooke interviene

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani 25 marzo 2020? Ve lo raccontiamo come sempre nelle nostre anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata di domani in onda come di consueto alle 13,40 su Canale 5. Palinsesti rivoluzionati a causa dell’emergenza coronavirus ma le soap restano un punto saldo della programmazione di Canale 5 e in questi giorni, ascolti sicuramente brillanti almeno per la soap spagnola vista da una media di 3 milioni di spettatori giornalmente. In questi ultimi episodi tra l’altro sono successe molte cose. In particolare il ritorno di Thomas a Los Angeles e la morte di Caroline. Sono molti i telespettatori a chiedersi che cosa è successo davvero a Caroline: è morta tragicamente come ha raccontato Thomas o c’è altro?

Nei prossimi episodi di Beautiful scopriremo che cosa è successo davvero alla donna e scopriremo anche il nuovo diabolico piano che Thomas sta per mettere in atto. Ma adesso torniamo alle anticipazioni e alla trama di Beautiful per la puntata di domani.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 25 MARZO 2020

Brooke è sconvolta dopo quello che ha visto e cerca di comprendere che cosa voglia davvero Taylor; sembra che la donna abbia un solo interesse: far avvicinare di nuovo Steffy a Liam. Ma perchè è ossessionata da questa storia e non lascia che i suoi figli vivano tranquillamente le relazioni come meglio credono?

Brooke fa capire in modo chiaro a Taylor che non ha nessuna intenzione di permettere che Hope e Liam si lascino a causa di intromissioni dall’esterno. Il progetto di Taylor invece sembra vedere Hope lontana dalla sua famiglia, magari distratta dal sentimento che nutre per il piccolo Douglas mentre Liam dovrebbe essere il padre della piccola Kelly e marito di Steffy. Nessuno immagina al momento che tutto potrebbe cambiare se finalmente si scoprisse la verità sulla bambina di Hope e Liam. Non dimentichiamoci che la piccola Beth è molto più vicina di quello che tutti credono.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domani 25 marzo 2020 su Canale 5 come sempre alle 13,40.