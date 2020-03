Il segreto anticipazioni: il doloroso lutto, la caccia all’assassino e un amore mai spento

Succederà di tutto nelle ultime puntate di questa stagione de Il segreto anche perchè, come probabilmente saprete, dopo gli episodi in onda a fine marzo, si concluderanno molte delle storie degli amati abitanti di Puente Viejo. Successivamente infatti ci sarà un salto temporale che porterà in paese nuovi protagonisti che impareremo pian piano a conoscere. Ma torniamo a noi con le anticipazioni e la trama de Il segreto per la puntata di domani 25 marzo 2020. Il padre di Marcela purtroppo è morto, ucciso da Fernando Mesia che in meno di 24 ore ha tolto la vita a Meliton prima e a Paco dopo. E’ iniziata quindi la caccia all’uomo con la grande preoccupazione, tra l’altro, anche di Maria, in merito al destino dei suoi figli. Il Mesia infatti prima di tornare in paese ha rapito Beltran ed Esperanza ma nessuno immagina dove li possa tenere nascosti. Intanto a Puente Viejo si celebra il funerale del padre di Marcela.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 25 MARZO 2020

Alla veglia funebre per ricordare Paco, tutti gli abitanti di Puente Viejo cercano di stare vicini a Marcela ma allo stesso tempo ci si organizza per capire come muoversi e cosa fare contro Fernando Mesia. Mauricio e Raimundo pensano a un piano per cercare le tracce dell’uomo. Lo stesso fanno Severo e Carmelo che insieme a Irene cercano di capire quali siano i prossimi movimenti da fare….

Marina intanto sembra aver deciso di lasciare il paese ma don Berengario non ha intenzione di lasciarla andare. Parla con Don Anselmo che gli fa notare che forse in fondo al suo cuore lui la ama ancora e che se così fosse, dovrebbe trovare il coraggio per lasciare tutto e vivere al suo fianco…

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto che ci aspetta come sempre domani alle 16,37 circa su Canale 5.