Una vita anticipazioni: Telmo e Lucia indagano e una scoperta sconvolgente cambia tutto

Grandi colpi di scena in arrivo nelle prossime puntate di Una vita. Non è semplice stare dietro alle anticipazioni della soap spagnola anche perchè in questi giorni Una vita va in onda con qualche minutino in meno rispetto alla classica programmazione ma ci proviamo! Pronti a scoprire cosa succederà nella puntata in onda domani 26 marzo 2020? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo da Acacias 38 che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata della soap di Canale 5. Avrete visto che Telmo e Lucia hanno intenzione di capire come gestire la situazione cercando di trovare delle prove che incastrino i veri assassini di Fra Guillermo. E sono sicuri del fatto che in questa vicenda Espineria abbia messo il suo zampino. Decidono quindi di cercare nel suo passato, delle prove che possano dimostrare la sua colpevolezza….Nel frattempo Inigo deve assolutamente trovare il modo per pagare il riscatto altrimenti rischia di perdere Flora…

Nel frattempo Celia continua a essere sempre più ossessionata dalla piccola Milagros tanto da arrivare a fare delle cose che mai nessuno immaginerebbe. Crede che la bambina sia sua figlia…

Ed ecco le anticipazioni della puntata di Una vita in onda domani 26 marzo 2020 su Canale 5.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 26 MARZO 2020

Padre Bartolomeo, dopo aver parlato con Telmo e Lucia e aver ascoltato le loro motivazioni, decide di aiutarli a capire che cosa si nasconde nel passato di Espineira…

A quanto pare ci sono degli scheletri nell’armadio per Espineira…E Padre Bartolomeo, che tra l’altro ha assistito al funerale di Fra Guillermo ha trovato quello che Lucia e Telmo stavano cercando…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 26 marzo 2020. Vi ricordiamo che dopo la soap spagnola anche domani andrà in onda una nuova puntata della fiction in replica Le ali della vita. Il segreto invece andrà in onda intorno alle 16,37 dopo il day time del GF VIP e di Amici.