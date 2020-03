Il segreto anticipazioni: Garcia Morales crolla, Maria scompare nel nulla

Come avrete visto nelle ultime puntate de Il segreto, Maria non ha paura per i suoi bambini perchè sa che Fernando non potrebbe mai fare loro del male. Ma siamo sicuri che sia davvero così? Emilia e Alfonso, tornati a Puente Viejo per prendersi cura dei loro cari, hanno qualche dubbio in merito. Le anticipazioni de Il segreto per la puntata di domani 27 marzo 2020 ci rivelano quello che succederà presto a Puente Viejo: la caccia a Fernando Mesia è iniziata, ma come andrà a finire? Don Berengario si è reso conto di essere ancora legato a Marina e anche la donna pare essere innamorata di lui. Che cosa faranno? Andranno via dal paese insieme per ricominciare altrove come due fidanzati?

Lo scopriamo con le ultime notizie che arrivano proprio dalla Spagna…

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 27 MARZO 2020

Francisca è scossa dal ritorno di Emilia e di Alfonso in paese ma al momento la cosa più importante per tutti è gestire la situazione e cercare le tracce di Fernando Mesia per capire che fine abbiano fatto i bambini. Francisca inizia quindi a collaborare con i genitori della sua figlioccia ma a un certo punto tutti si rendono conto che Maria sembra essere scomparsa nel nulla…

Raimundo furioso per quello che sta succedendo decide di avere un faccia a faccia con Garcia Morales e lo invita a mettere fine alla sua guerra contro il paese. Lo informa anche di quanto sta succedendo alla sua famiglia e del pericolo che corrono i figli di Maria. Di fronte a tutto questo, Garcia Morales crolla. E racconta finalmente i motivi per i quali ha deciso di combattere contro gli abitanti di Puente Viejo, pensando che siano stati loro a uccidere sua nipote. Per la prima volta quindi il sottosegretario perla della sua vera “missione” e di quello che Fernando Mesia gli ha fatto credere.

Nel frattempo Emilia e Alfonso decidono di collaborare anche con Irene, Carmelo e Severo che già da tempo stanno indagando sul conto di Fernando Mesia. I due prima però porgono le loro sentite condoglianze a Carmelo per la morte di Adela…

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domani, come sempre intorno alle 16,37 circa su Canale 5.