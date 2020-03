Una vita anticipazioni: Celia vuole Milagros, è disposta a tutto pur di averla

Che cosa stanno per scoprire Telmo e Lucia sul passato di Espineira? Chi ha rapito Flora? Inigo avrà modo di pagare il riscatto? Che cosa sta facendo Celia con la piccola Milagros? Queste sono solo alcune delle domande che i telespettatori che seguono con passione Una vita si stanno ponendo in questi giorni! E proviamo a dare qualche spiegazione con la trama della puntata di Una vita di domani 27 marzo 2020. Le anticipazioni ci rivelano quelle che sono le ultime notizie da Acacias 38 e quello che sta per succedere! Avrete visto che Telmo e Lucia hanno intenzione di trovare l’assassino di Fra Guillermo e non si daranno pace fino a quando non avranno le prove che cercano. Per questo hanno incontrato Padre Bartolomeo che sembra avere una cosa molto importante per loro. Non ci resta quindi che scoprire le anticipazioni e la trama della puntata di Una vita di domani, come sempre alle 14,10 su Canale 5.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 27 MARZO 2020

Padre Bartolomè, l’amico di Telmo che ha assistito al funerale di Frate Guillermo, inizia a cercare dei documenti in grado di compromettere il priore Espineira ed entra in possesso di qualcosa di estremamente importante. Batan fa nuovamente visita a Samuel per obbligarlo a spaventare – o ad uccidere, qualora la situazione peggiorasse – un cliente inadempiente. In questo modo, l’Alday potrà ripagare il debito contratto con lo strozzino. Sembra che il cofanetto che Servante stava cercando di vendere a Carmen e a Fabiana in soffitta, custodisca un importante segreto…Di che cosa si tratta? Celia parla con Lolita e con Antonito e dice loro che, come vorrebbe Trini, dovrebbe essere lei a prendersi cura della piccola Milagros. In realtà però il giovane e sua moglie credono che la piccola debba restare a casa in modo da iniziare la sua vita in famiglia…La donna però sembra non approvare la decisione della famiglia di Trini e ha intenzione di fare il possibile per prendersi la bambina…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 27 marzo 2020.