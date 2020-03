Una vita anticipazioni: Flora rischia la vita, Telmo e Lucia dopo lo scandalo indagano

Cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domenica 29 marzo 2020? Lo scopriamo con le ultime notizie che arrivano da Acacias 38 e che ci rivelano proprio quello che accadrà nelle prossime puntate della soap. I colpi di scena come avrete visto non mancano: Flora è stata rapita e per liberarla Inigo deve pagare un riscatto che al momento non si può davvero permettere. Nel frattempo Lucia e Telmo indagano per cercare di capire che cosa è successo in passato e per trovare il vero assassino di Guillermo. Samuel continua a essere minacciato mentre Celia rischia di perdere la piccola Milagros perchè Lolita e Antonito vogliono che la bambina cresca nella loro casa. Cosa accadrà quindi nelle prossime puntate della soap?

Scopriamolo con le anticipazioni, eccole per voi.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMENICA 29 MARZO 2020

Come avrete visto le cose per Inigo si mettono davvero molto male. Ha bisogno di soldi ma non vuole mettere in pericolo nessuno, allo stesso tempo però deve liberare sua sorella…Flora è stata rapita dallo strozzino Andres. Quest’ultimo, per liberare la giovane, chiede così ad Inigo una cifra esorbitante, con cui ripagare il debito che ha contratto con lui per sottrarre Tito Lazcano dalle grinfie di Salvador Borras. Il pasticciere decide però di non chiedere aiuto a Rosina, pur consapevole del fatto che ciò potrebbe rappresentare un pericolo per la sorella. Nel frattempo Lucia e Telmo continuano a mettere insieme le prove per dimostrare che dietro l’omicidio di Fra Guillermo ci sia Espineira.

I due intanto, dopo la pubblicazione della loro foto sul giornale, devono anche difendersi dallo scandalo. La persona che sembra gradire di meno questa unione è Susana, che ancora una volta si mostra molto bigotta..Ursula invece appoggia in pieno questa relazione anche perchè Telmo ormai, non è più un sacerdote. Samuel viene ancora una volta minacciato…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domenica 29 marzo 2020.