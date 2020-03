Beautiful anticipazioni, Flo torna nella vita di Wyatt e Sally prende una decisione importante

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani, domenica 29 marzo 2020? Lo scopriamo proprio con le ultime news in arrivo da Los Angeles! In tutto il mondo si cerca leggerezza che può arrivare solo dal piccolo schermo, con dell’intrattenimento che possa distrarre da quello che succede fuori dalle nostre case. E Beautiful in Italia continua a esser visto da oltre 3 milioni di spettatori. Si va in onda anche alla domenica con una puntata più breve che ci terrà compagnia a partire dalle 14 il 29 marzo 2020.

Come avrete visto negli ultimi episodi, Sally ha avuto un duro scontro con Quinn. Il ritorno di Flo nella vita di Wyatt ha portato delle conseguenze, anche se al momento, il meglio deve ancora venire. E mentre Sally decide cosa fare della sua vita, Flo continua a non dire nulla a Hope, eppure se le dicesse che la piccola Beth è ancora viva, tutto cambierebbe. Hope invece si dedica anima e cuore al piccolo Douglas senza sapere che finirà molto presto nella rete di Thomas…

Ma vediamo nel dettaglio la trama della puntata di Beautiful in onda domani 29 marzo 2020 su Canale 5.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMENICA 29 MARZO 2020

Sally è rimasta molto turbata nel vedere Quinn così felice insieme a Flo. Ha anche sentito le promesse fatte dal suo fidanzato alla ex ragazza e capisce che forse per lei le cose stanno cambiando. Non approva quello che Quinn ha fatto e sembra che anche Wyatt non abbia gradito la prese di posizione di sua madre. Ma le scuse che Quinn ha dovuto fare a Sally non bastano. Alla ragazza infatti arriva una proposta di lavoro che sa di grande occasione. La Forrester ha di nuovo bisogno di lei. Sally si rende conto che insieme a Wyatt potrebbe realizzare il sogno della sua vita, rilanciando la Spectra ma sa anche che il ritorno di Flo potrebbe cambiare tutto. Oggi Wyatt è dalla sua parte e anche Bill lo è, ma che cosa potrebbe succedere se lei e il giovane Spencer si lasciassero?

La proposta ricevuta mette Sally alla prova e arriva il momento di prendere una decisione. Anche Bill intanto viene informato di quella che è stata la proposta fatta a Sally. Flo intanto sembra aver deciso di restare e forse potrebbe persino iniziare presto a lavorare per Wyatt, magari come segretaria…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domani 29 marzo 2020. Come sempre la soap ci aspetta alle 14 su Canale 5. A seguire poi una nuova puntata di Una vita.