Il segreto anticipazioni, si torna lunedì: Garcia Morales nel mirino di Mesia, prossima vittima

Pronti per la puntata de Il segreto in onda lunedì 30 marzo 2020? Anche questa settimana Il segreto non va in onda domenica ma ci aspetta puntuale come sempre, intorno alle 16,37 lunedì pomeriggio dopo il day time di Amici. Facciamo il punto della situazione prima di passare alle anticipazioni per la prossima puntata: Emilia e Alfonso, dopo anni di latitanza, sono tornati in paese per dare una mano a Maria ma anche per stare vicino a Matias e a Marcela che hanno appena perso Paco. I Castaneda sono molto preoccupati, anche se Maria pensa che Fernando Mesia non arriverà mai a fare del male ai suoi figli, Emilia e Alfonso, insieme a Raimudo e Francisca, hanno un’idea completamente diversa; anche per questo hanno deciso di collaborare con Severo e Carmelo che si sono già messi sulle tracce di Fernando Mesia per trovarlo prima che possa fare del male ad altre persone…Nel frattempo Don Berengario e Marina hanno preso la loro decisione…

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI LUNEDI’ 30 MARZO 2020

Prudencio riceve una lettera da Saul, nella quale quest’ultimo lo invita ad andare a Roma da lui e Julieta insieme a Lola. L’Ortega, dato che Pablo Armero lo sta pressando sempre di più, decide quindi di lasciare Puente Viejo per rifarsi un destino in Italia. Sembra arriva l’occasione che Prudencio stava aspettando: Puente Viejo non ha più niente da dargli e forse anche Lola la pensa come lui…Intanto, gli uomini radunati da Mauricio riescono a capire dove Fernando ha portato i piccoli Esperanza e Beltran. Don Berengario ha deciso di rinunciare al sacerdozio per dedicarsi a Marina. I due si amano ancora quindi hanno intenzione di passare il resto della loro vita insieme…

Tutto questo e molto altro nelle prossime puntate de Il segreto, assolutamente da non perdere. Le puntate della soap spagnola saranno ricche di colpi di scena: arriva infatti il momento della resa dei conti tra Fernando Mesia e Garcia Morales adesso che il sottosegretario sa tutto, anche lui pagherà con la sua vita?

Appuntamento a lunedì con la nuova imperdibile puntata della soap di Canale 5.